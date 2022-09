Mercurio retrógrado de septiembre se acerca: cómo afectará a tu signo del zodiaco

El mes de septiembre no podía comenzar más caótico en cuanto a retrógrados, además de Júpiter, Urano, Neptuno y Plutón, tendremos muy pronto al temible Mercurio uniéndose a la fiesta.

Los retrógrados de Mercurio son los más populares por su mala reputación pues son conocidos por causar confusiones en todo lo que respecta a la comunicación, programación, viajes y más cosas.

Mercurio retrógrado comenzará el 9 de septiembre en Libra, signo de aire que gobierna el sentimiento del equilibrio, las sociedades y todo lo legal, y a partir de septiembre entrará en Virgo, signo de tierra asociado con la organización y la planeación.

Por la influencia de ambos signos es probable que enfrentemos problemas con relaciones del pasado, obstáculos en negociaciones legales, confusiones para administrar nuestro tiempo y frustración, según comentan astrólogos en Bustle.

Los efectos retrógrados de Mercurio comenzarán a menguar cuando termine este tránsito el 2 de octubre, mientras tanto y para estar prevenido, aquí te decimos cómo afectará a tu signo del zodiaco.

Es posible que no sea tan impulsivo y piense las cosas antes de hacerlas. Podrían resurgir conflictos no resueltos de relaciones del pasado, posteriormente le costará trabajo retomar su propio ritmo.

Encontrará complicaciones en sus horarios y rutinas, puede aprovechar este caos para dejar atrás obligaciones que no le sirvan o no le corresponden. Si se encuentra con un ex del pasado, debe mantenerse firme y no dar segundas oportunidades.

Información y problemas pasados de la familia, vida amorosa y el hogar saldrán a la luz. Si bien podría sentirse atascado, la realidad es que estará progresando porque tendrá la oportunidad de sanar viejas heridas.

Sentirá algo de nostalgia porque regresarán recuerdos de personas muy cercanas a ti motivo por el cual, podría tener un comportamiento pasivo-agresivo. Tendrá que hacer un esfuerzo para ser sincero y evitar dañar a los demás.

La vida social de Leo se verá afectada bajo este retrógrado ante la posible llegada de conflictos de comunicación y errores en la logística de los planes establecidos. Tendrá que tomar con calma las conversaciones confusas, problemas en su correo y errores de presupuesto.

Al ser Mercurio su planeta regente es posible que se vea alterada su capacidad de análisis y atención al detalle. Puede aprovechar este tiempo para revisar sus hábitos de gasto y evaluar en qué vale la pena invertir en vez de derrochar dinero.

Será difícil expresar sus opiniones y lo que siente, por si fuera poco, lo que diga podría ser malinterpretado. Tendrá que evitar preocuparse por lo que los demás piensan de él y ser auténtico. La base está en apoyarse en sus habilidades diplomáticas.

Durante Mercurio retrógrado será complicado interpretar claramente su intuición. No deberá apresurarse en sacar conclusiones, sino analizar las cosas detenidamente y esperar a que su mente le dé claridad.

Tendrá problemas para ser claro y conciso en su trabajo, por lo que deberá mantenerse al margen de las habladurías en la oficina y círculos de amistad. El silencio será su gran aliado durante este retrógrado.

Es un buen momento para hacer pausas en los esfuerzos laborales y evaluar lo que tiene en sus manos. Puede aprovechar esta energía para analizar proyectos terminados o aquellos que dejó inconclusos.

Podría enfrentar algunos retrasos en su itinerario, por lo que tendrá que considerar algunos retrasos. Si se queda en casa, ahora es momento de revisar viejas pasiones y perseguirlas.

Las conversaciones podrían volverse confusas y dificultar las relaciones. Heridas del pasado se abrirán y recuerdos sensibles saldrán por ahí. A pesar del panorama dramático, hay un lado positivo. Podrá tener la oportunidad de sanar y curarse.

