Chicharito en caída libre: Javier Hernández pierde valor estrepitosamente en la MLS

Chicharito es una de las grandes figuras de la MLS. El Atacante de Los Ángeles Galaxy es un futbolista que despierta mucha admiración entre los aficionados que siguen el fútbol de Estados Unidos. Pero la edad comienza a pasar factura y devalúa la ficha de uno de los mejores futbolista en la historia de México.

A pesar de que Javier Hernández lleva 12 goles en la temporada, registro que le permite cumplir con su cuota de la campaña, su carrera ha ido en descenso y su puesto en el club no estaría asegurado. Una de las principales quejas es que Chicharito no ha podido liderar al club en la obtención de un título.

Bajo estas circunstancias, el atacante mexicano ha sido vinculado con Chivas de Guadalajara. El contrato de Hernández vence en los próximos meses y desde la Liga MX podrían “rescatarlo”, pero eso si, llegaría un Chicharito completamente devaluado.

¿En cuánto está valorado Javier Hernández?

Chicharito ha perdido mucho su valor desde que llegó a la MLS hasta la actualidad. El azteca llegó a Estados Unidos con un valor aproximado de $9.9 millones de dólares. Luego de varias temporadas de decepciones con Los Ángeles Galaxy, la valoración del mexicano fue en picada hasta situarse actualmente en $2.2 millones de dólares.

¿Cuál fue el precio más alto de Chicharito?

Javier Hernández jugó en grandes equipos del fútbol de Europa. Chicharito militó en el Manchester United, Real Madrid, Sevilla, pero en el Bayern Leverkusen fue que el mexicano alcanzó su valor más alto. En 2016, el conjunto alemán contaba con un ex jugador de la Liga MX que estaba valorado en unos impresionantes $27.5 millones de dólares. Chicharito was included by the Bundesliga in their Latino Team of the Decade, remembering his time with Bayer Leverkusen from 2015 to 2017, where he scored 39 goals in 76 games. pic.twitter.com/5B6mzMmQW2— El Tri Online (@eltrionline) January 3, 2020

