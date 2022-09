Christian Nodal confiesa que sus papás nunca le han dado “ni un celular” y le gustaría recibir un detalle

Christian Nodal sigue sumando éxitos a su carrera como cantante y compositor dentro del género Regional Mexicano, pero al mismo tiempo ha dado de qué hablar por sus escándalos amorosos, siendo uno de los más sonados el romance que sostuvo con Belinda y poco después iniciar una relación con la cantante argentina Cazzu. Sin olvidar la polémica en torno a sus múltiple tatuajes y excéntricos cambios de look por lo que se ha llevado una lluvia de críticas y comparaciones.

Y aunque siempre ha señalado el amor que siente por su familia, recientemente han salido a la luz declaraciones en las que confiesa que ha llegado a sentirse mal porque nunca ha recibido un regalo por parte de sus padres, esto en comparación con sus dos hermanos, Amely y Jaime Alonso.

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, el intérprete de “Adiós Amor” aparece en una videollamada en la que recuerda algunos momentos difíciles que ha pasado, ya que sus padres siempre le han dado todo a sus hermanos menores.

“Mi carro de los sueños era un Jeep, güey. ¿A quién crees que le regalaron el pinche Jeep a sus 15 años? ¡A mi hermana! Güey, a mí nunca me regalaron ni un pi%&$ celular. Siempre me la tuve que pe$&/ para conseguir todo lo que quería”, narró.

Pero las fuertes revelaciones continuaron, destacando que mientras sus papás hacen costosos regalos, él tuvo que trabajar desde muy joven para comprarse lo que desea.

“A estos morritos les regalan todo. A Amely le regalan todo. Hasta hoy en día, a mí no me regalan nada, carnal, nada”. Christian Nodal

Poco antes de finalizar la breve grabación, el cantante originario de Caborca, Sonora, explicó que, pese a que él siempre ha sido espléndido, no busca que le regalen lujos, solo le gustaría tener un detalle para saber que lo quieren.

“Yo no quiero que me regalen ya un carro ni nada de eso. Sólo un detalle de: ‘ay, mi hijo, te quiero’, algo simbólico… Yo siempre les regalo cosas bien pasadas de lanza, güey, por eso me agüito”, enfatizó.

La polémica conversación fue expuesta en el perfil de Instagram “@La_Camaleona_897”, misma que habría sido grabada antes de que Christian Nodal terminara su relación con Belinda, e incluso tenía algún tiempo que dejo de seguir a sus papás y a su hermano menor dentro de esta misma red social. View this post on Instagram A post shared by 🦋 ᒪᗩ ᑕᗩᗰᗩᒪEOᑎᗩ ® (@la_camaleona_897)

