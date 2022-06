Christian Nodal demuestra su amor por Cazzu con tremendo beso durante concierto en Colombia

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Christian Nodal se presentó en el Conciertazo de la Feria de la Ganadería en Colombia, pero no llegó solo, pues una vez más apareció de la mano de Cazzu, y dando tremendo beso con lo que podría quedar confirmado que se trata de su nueva pareja sentimental pues también se dejó ver cargando un ramo de rosas.

El cantante de regional mexicano arribó al Aeropuerto Internacional de Los Garzones, de la ciudad de Montería junto a Cazzu, aumentando los rumores sobre un romance ya que se les ha visto juntos en las últimas presentaciones del Forajido Tour.

De acuerdo con el video que circula en redes sociales, el intérprete de temas como “Botella tras botella” y “Adiós amor” llegó vistiendo una camiseta en color blanco, pantalón negro y luciendo su extravagante look con el cabello verde neón. Por su parte, la cantante argentina portó un conjunto deportivo en color rosa con negro que deja ver su abdomen, llamando la atención que en ningún momento volteó a ver las cámaras, además de cargar un ramo de rosas rojas que según fanáticos pudo ser obsequiado por Nodal.

Durante su presentación en el Estadio 18 de Junio de Montería en Córdoba, Colombia, el cantante de 23 años volvió a demostrar su amor por Cazzu, a quien le dio tremendo beso poco antes de salir al escenario, lo que podría confirmar el romance de la pareja de cantantes. View this post on Instagram A post shared by rastreando famosos (@rastreandofamosos)

Tras la efusiva muestra de cariño que recibió una lluvia de mensajes a favor y en contra de esta nueva relación sentimental, el sonorense volvió a recibir el apoyo de su público, aunque confesó que tenía miedo de que estuvieran enojados con él debido a la cancelación del concierto que tenía programado para el pasado sábado 26 de marzo en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

“Tenía mucho miedo de cantarles y que ustedes estuvieran enojados o enojadas, saben, pero gracias por corresponder tan bonito. A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra, y yo los amo”, dijo el cantante ante el público que lo ovacionó y coreó cada una de sus canciones. 📹|"Tenía mucho miedo de cantarles y que ustedes estuvieran enojados o enojadas, saben, pero gracias por corresponder tan bonito. A mí los medios no me quieren alv, ¿Entienden? Pero la realidad es otra, y yo los amo (…)"



— Christian Nodal en su concierto en Monteria, Colombia. pic.twitter.com/Fd0jNihieo— Christian Nodal Daily (@NodalDaily) June 25, 2022

