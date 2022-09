Incendios en el norte de California han destruido unas 100 viviendas y otras estructuras

Un incendio forestal que creció rápidamente impulsado por fuertes vientos en el condado de Siskiyou, una zona rural del norte de California, arrasó un vecindario y destruyó unas 100 casas y otros edificios, dijeron los bomberos el sábado, después de que al menos dos personas resultaron lesionadas y miles se vieron obligadas a abandonar sus hogares.

Weed waking up to #MillFire devastation.

Damage assessment still going on, but dozens of homes in the Lincoln Heights area are gone.

Widespread power outage continues.#MountainFire putting up a plume west of town. pic.twitter.com/oFINxWWaOl — Karl Mondon (@karlmondon) September 3, 2022

El llamado “Mill Fire” comenzó poco antes de la 1 p.m. el viernes justo al norte de Weed, una ciudad de unos 2,600 habitantes, a 250 millas al norte de San Francisco. Las llamas se adentraron en el vecindario de Lincoln Heights, donde se quemaron un número significativo de casas y más de 7,000 residentes tuvieron que huir para salvar sus vidas.

Entire neighborhood block flattened along Hwy 97 in Weed, CA. #MillFire pic.twitter.com/fk0EF3PBxx — Dan (@danfranzzz) September 3, 2022

El incendio Mill arde aproximadamente a una hora en automóvil desde la frontera del estado con Oregon. Está a solo unas 30 millas al sureste de donde estalló el incendio McKinney, el más mortífero del año en el estado, a fines de julio, que causó la muerte a cuatro personas y destruyó decenas de viviendas.

Dos personas resultaron lesionadas en el incendio y fueron llevadas al Mercy Medical Center Mount Shasta. Uno estaba en condición estable y el otro fue trasladado al Centro Médico UC Davis, que tiene una unidad de quemados. #MillFire UPDATE: The fire has exploded in size, burning several homes. This video was sent to me from Jackson St. in the City of #Weed

⚠️TRAVEL ALERT: Power is out nearly county-wife from Mt. Shasta-Grenada. People should AVOID traveling to the area. #CAwildfires #SiskiyouCounty pic.twitter.com/1HPuUMSkjz— Courtney Kreider (@KreiderCourtney) September 3, 2022

El jefe de la unidad Cal Fire en el condado de Siskiyou, Phil Anzo, dijo que las cuadrillas trabajaron día y noche para proteger las estructuras en Weed y en una subdivisión al este conocida como Carrick Addition.

“Hay mucho en juego en ese Mill Fire”, dijo. “Hay muchas comunidades, muchas casas allí”.

#BREAKING: New video of the #millfire burning along Highway 97 in Siskiyou County courtesy of the Montague Fire Department. Structures have been destroyed in Lincoln Heights and Weed. https://t.co/Xexx7XbdIZ pic.twitter.com/y9RkRzhZ5W— KRCR News Channel 7 (@KRCR7) September 2, 2022

Las condiciones climáticas mejoraron durante la noche y los bomberos pudieron contener un 20%, pero otro incendio que estalló el viernes al noroeste de Weed, el llamado Mountain Fire, creció sustancialmente. No se reportaron lesionados ni edificios perdidos en ese incendio. Se investigan las causas de ambos incendios. A stunning view earlier tonight taken in the Shasta Valley of the #MillFire (3,921 acres) on the left of the photo and the impressive #MountainFire (1,464 acres) on the right. Both are 0% contained tonight. #FireWatch #CAwx #StormWatch12



📸: Road Shots Photography pic.twitter.com/P6Cqbbjm0c— Matt Hoffman (@matthoffmanwx) September 3, 2022

Anzo estimó que alrededor de 100 casas y otros edificios de Weed se perdieron rápidamente en el Mill Fire.

En los últimos cinco años, California ha experimentado los incendios más grandes y destructivos de la historia del estado. La ciudad de Weed ha visto tres grandes incendios desde 2014.

El gobernador Gavin Newsom declaró estado de emergencia para el condado de Siskiyou y dijo que se había recibido una subvención federal “para ayudar a garantizar la disponibilidad de recursos vitales para suprimir el incendio”.