Simone Biles se sincera desde México y desea que su legado sea haber ayudado a visibilizar el problema de la salud mental por encima de sus medallas

La ganadora de siete medallas olímpicas para Estados Unidos, la gimnasta Simone Biles, participó en el evento de México Siglo XXI de la Fundación Telmex-Telcel y la Fundación Carlos Slim. Desde allí se sinceró en torno a los recientes problemas de salud mental que padeció y sobre su retiro en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. En este sentido aseguró que espera que su legado sea haber podido ayudar a visibilizar el problema de salud mental más allá de sus preseas.

“Yo quería dejar un impacto en la gimnasia, pero no por las medallas que he ganado, sino en la comunidad, que sepan que está bien no sentirse bien. No hay vergüenza, puedes pedir ayuda, tienes que escuchar a tu cerebro”, afirmó Biles en declaraciones reseñadas por EFE.

La gimnasta nacida en Columbus, Ohio, habló ante una sala repleta con poco más de 10 mil jóvenes presentes en el evento “México Siglo XXI” de la Fundación Telmex-Telcel y la Fundación Carlos Slim. Es importante destacar que este evento se realiza desde el año 2002; sin embargo fue interrumpido en 2020 y 2021 a causa de la pandemia del COVID-19.

"Yo puedo hacer todo si coloco mi cerebro, mi mente y lo decido": Simón Biles sobre su destreza en el salto doble mortal a caballo.



Contó que con esfuerzo y dedicación logró volverse medallista olímpica. "Lo que los hombres hacen yo lo puedo hacer también", dijo la atleta. pic.twitter.com/7iQjzfMwnf — Proyecto Puente (@ProyectoPuente) September 3, 2022

Simone Biles pidió ignorar las redes sociales

Entre otros consejos que lanzó a los presentes, Simone Biles pidió que ignoraran las redes sociales y se concentraran en buscar la felicidad en sus vidas. “Les digo que sueñen en grande y cuando lo logren sueñen más grande. Luchen con perfección para mejorarse y nunca se den por vencidos, solo ustedes saben lo que quieren y de lo que son capaces. Y siempre ignoren las redes sociales”, dijo Biles.

La gimnasta emocionó a los presentes tanto por sus consejos como por el paseo por su historia, una historia llena de éxitos, altibajos y sobre todo de mucha realidad, haciendo recordar al mundo que los deportistas no son máquinas y que por el contrario son seres humanos. “Siempre he pensado que exigirme más edifica la competencia. Quiero ver cuánto puedo lograr. La mente es muy poderosa“. @Simone_Biles recomienda a los becarios de @fundaciontelmex nunca rendirse. pic.twitter.com/8RnP6yTTaq— Museo Soumaya (@ElMuseoSoumaya) September 3, 2022

La experiencia de Simone Biles en Tokio 2020 tuvo sabor a oro

Simone Biles expuso su situación en Tokio 2020 en donde decidió retirarse y colocar su salud mental y estabilidad personal por encima de todos los logros deportivos. “Mi situación mental no era la ideal, todo en su conjunto no estaba bien. Sabía que existirían juicios, pero competía para mí. Luego regresé para competir en la viga, gané bronce; muchos se decepcionaron, pero ese bronce fue mí un oro personal”. #simonebiles en el #auditorionacional pic.twitter.com/Dd77xAEtK5— Juan Carlos García (@juagarci) September 3, 2022

La gimnasta de 25 años aseguró que retirarse de la competencia de barras y caballete fue una decisión complicada por la que recibió innumerables críticas, sin embargo antepuso su situación personal ante todo. “Tomé esa decisión para decirle a otros atletas que está bien decir no puedo. Ahora tenemos la oportunidad de expresar a nuestros entrenadores nuestros sentimientos. Abrimos la puerta de la salud mental”, señaló Simone Biles.

