Las emotivas palabras de despedida de Serena Williams: “Todo comenzó con mis padres y ellos se merecen todo”

Serena Williams cayó en la tercera ronda del US Open ante la australiana Ajla Tomljanović en lo que fue probablemente su último partido como profesional. Al final del partido entre lágrimas y emociones, la ex número 1 del mundo y seis veces ganadora del torneo tuvo unas emotivas palabras que emocionaron a los presentes que siempre estuvieron de su lado y la despidieron con aplausos de pie en el estadio Arthur Ashe.

Al ritmo del clásico de Tina Turner, Simply The Best, Serena Williams se despedía y verla con lágrimas en los ojos bajo ese tema musical era prácticamente recordar el paso de su carrera bajo los flashbacks de la nostalgia que de seguro tenía presente en su mente. Una atleta que cambió la historia del tenis femenino y que convirtió todo lo negativo en un gran “Si” que la rodeó hasta casi los 41 años de edad.

Agradecimiento a sus padres

Ver el “Método Williams” en Netflix es darse cuenta de la forma en la que el padre de Serena fue un terco que siempre creyó en ella ante todas las adversidades y ante esa realidad, la tenista estadounidense tuvo palabras de agradecimiento. “Todo comenzó con mis padres. Y se lo merecen todo. Así que estoy muy agradecida por ellos”, dijo emocionada.

“Agradezco a todos los que están aquí, que han estado de mi lado tantos años, décadas. Oh, Dios mío, literalmente décadas”, exclamó Serena Williams entre lágrimas. También agradeció a su fanaticada y equipo de trabajo que la acompañaron en un recorrido que comenzó en 1995 cuando apenas tenía 14 años de edad.

Palabras para Venus Williams

Serena también dedicó unas palabras a la mayor de las hermanas, Venus Williams, a quien catalogó como una de las precursoras de su éxito. “Y no sería Serena si no existiera Venus, así que gracias, Venus. Ella es la única razón por la que Serena Williams existió”, dijo para emocionar más aún a los presentes. "I wouldn't be Serena if there wasn't Venus."@serenawilliams 💙 @Venuseswilliams pic.twitter.com/C7RZXcf23E— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2022

Al ser interrogada sobre si podría echar para atrás la decisión sobre su retiro luego del nivel mostrado en este US Open, la legendaria tenista respondió: “Literalmente me estoy abriendo camino en esto y mejorando. Debí haber comenzado antes este año. No lo creo, pero nunca se sabe”.

