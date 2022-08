Serena Williams a las puertas del retiro y con una deuda pendiente en su exitosa carrera

El retiro de Serena Williams parece cada día estar más cerca, una carrera de títulos y dominio en el tenis está llegando a su fin. Ante esta realidad no todo ha sido color de rosas para la tenista estadounidense y todo indica que se irá con la “maldición” de no haber podido ganar el título número 24 e igualar a la legendaria Margaret Court.

Según reseña Espn, Serena Williams obtuvo el primero de sus 23 Grand Slam en 1999 al imponerse en el US Open. Cabe destacar que los siguientes cuatro torneos se los llevó en dos oportunidades de manera seguidas. En 2002 se impuso en Roland Garros, Wimbledon y el US Open y a la vez los enlazó con Australia en 2003. De igual manera obtuvo otra racha al imponerse en el US Open 2014 y en 2015 en Australia, Roland Garros y Wimbledon.

En el Abierto de Australia 2017, Serena Williams obtuvo lo que ha sido su último Grand Slam. De esa manera se llevó su título número 23 para sobrepasar a la histórica jugadora alemana Steffi Graf, quien se llevó 22 títulos. Desde ese entonces Serena comenzó a soñar con su título 24, sin embargo fue un sueño que no se ha hecho realidad.

Serena Williams y su legado

Cabe acotar que a pesar de no haber logrado aún el título 24, no se puede borrar el legado de Serena Williams como una de las tenistas más importantes de la historia y con un legado que va más allá del tenis. La vida de Serena, Venus y su padre fue considerada para llevar a la pantalla grande, algo que se hizo realidad en una película que gustó mucho a la crítica.

Serena Williams además ha sido bandera contra el racismo y su constancia y desempeño en los últimos años siempre la han tenido en primera plana como una de las valuartes más importantes del deporte mundial y orgullo de los Estados Unidos.

Serena Williams fue madre y regresó al ruedo

Serena Williams se convirtió en madre y regresó al circuito posteriormente, en ese tiempo jugó 14 Majors, alcanzando un total de cuatro finales, las cuales terminó cayendo en todas. Sin embargo su valía es notable logrando disputar instancias finales regresando de la maternidad.

En el año 2020 en plena pandemia, Serena compitió y cayó en semifinales ante Victoria Azarenka en un total de tres sets. En esa oportunidad ella misma admitió la gran presión que tuvo durante el partido y el torneo. En 2021 tampoco pudo en Australia, las semifinales parecían su techo.

Luego de un año inactiva, Serena Williams regresó a Wimbledon este año en donde cayó en su debut, razón por la cual parece haber sido su última participación, la estadounidense está comprendiendo que su nivel ya no será el mismo. Sin embargo nadie puede ignorar el legado de una de las deportistas más influyentes de la historia.

