Serena Williams anuncia que deja el tenis y sugiere que será tras el Abierto de Estados Unidos

La tenista estadounidense Serena Williams, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, anunció este martes en una carta publicada en la revista Vogue que está preparada para dejar el tenis en las próximas semanas y sugirió que será tras el Abierto de Estados Unidos.

La tenista, que compite estos días en el torneo de Toronto, explicó que no le gusta utilizar la palabra retirada y que ha estado pensando en esta “transición” que prefiere describir como “evolución”.

“Estoy aquí para decir que estoy evolucionando del tenis a otras cosas que son más importantes para mí“, escribió la tenista de 40 años, que entre las razones que da destaca su deseo de volver a ser madre. View this post on Instagram A post shared by Serena Williams (@serenawilliams)

También te puede interesar:

° Con tremendo escotazo las hermanas Venus y Serena Williams se robaron las miradas en los Oscars 2022

° “King Richard” en los Oscar 2022: la compleja figura de Richard Williams, el padre de Venus y Serena a quien Will Smith da vida en el cine

° Sin cancha de tenis, pero así es la increíble mansión que Serena Williams vende en Beverly Hills