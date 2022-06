Tenista australiano Nick Kyrgios responde preguntas en una rueda de prensa mientras come sushi y admite haber escupido a un fanático

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El australiano Nick Kyrgios no deja de vivir envuelto en polémicas, esta vez en medio de una rueda de prensa en la que participó comiendo sushi, admitió haber escupido a un aficionado que le dijo que era una mierda.

El australiano debutó en Wimbledon con una victoria en cinco sets, además discutió con el juez de silla y una jueza de línea. Sin embargo la reacción aseguró fue en defensa de unos insultos propinados por un aficionado.

“Ha sido una falta de respeto. Alguien me insultó, me dijo que era una mierda, desde el público. ¿Es eso normal? No. No entiendo porque ocurre todo el tiempo”, afirmó Kyrgios en rueda de prensa mientras comía sushi. El australiano no culpó al torneo, pero si se mostró bastante enojado por el incidente.

Kyrgios admitió su amor por Wimbledon

El tenista australiano confesó ser un amante de Wimbledon, y se refirió a estas personas que insultan a los tenistas como parte de una generación de personas que creen pueden hacer lo que les de la gana.

“Amo Wimbledon. No tiene nada que ver con el torneo. Es simplemente una generación de gente que se cree que por estar en redes sociales tienen derecho a decir lo que quieran y lo siguen haciendo en la vida real. Porque hay una valla y físicamente no puedo hacer nada, ni decir nada, porque me metería en problemas”, afirmó en declaraciones reseñadas por MARCA.

Comiendo sushi en plena rueda de prensa

El tenista australiano Nick Kyrgios llegó a la rueda de prensa con una bandeja de sushi la cual se fue comiendo mientras respondía las preguntas de los periodistas. En dicha rueda de prensa mientras degustaba la tradicional comida japonesa admitió haber escupido a alguien del público. “A una de las personas que me faltó al respeto. Sí, sí. No le hubiera hecho eso a alguien que me hubiera apoyado”, aseveró el deportista oceánico.

Además de haber escupido al integrante del público, Kyrgios admitió haber llamado “soplon” a una jueza de línea. También dijo que alguno de los árbitros eran muy viejos para poder ejercer su trabajo.

Mientras tanto, @NickKyrgios, avanza en cinco sets con winners como este ante Paul Jubb 🔥🔥#Wimbledon | 🎥: @Wimbledon pic.twitter.com/IREBCsIVij— ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) June 28, 2022

Interrogado sobre si estaba arrepentido de haber utilizado ese adjetivo calificativo contra el juez, su respuesta fue: “No. ¿Por qué? Eso es lo que ella hizo. No hice nada y ella fue al árbitro y le dijo algo que no dije”, finalizó el polémico tenista australiano en una rueda de prensa llena de adjetivos, afirmaciones y hasta de sushi.

