Serena Williams cae en el US Open ante Ajla Tomljanović y pone fin a una gloriosa carrera deportiva

La legendaria tenista Serena Williams cayó esta noche en el US Open ante la australiana Ajla Tomljanović con parciales de 5-7, 7-6 y 6-1. De esta manera la menor de las Williams se despide del torneo para ponerle punto final a una de las más gloriosas carreras deportivas de la historia.

La australiana y número 46 del mundo se impuso por un cerrado marcador de 7-5 en el primer set ante la seis veces ganadora del US Open. El segundo set no escapó al sufrimiento luego de que Tomljanovic se recuperara de un 4-0 en contra. Todo tuvo que definirse en el tie break, y la histórica tenista norteamericana se impuso 7-6.

El dramatismo del tercer set fue digno de una película de suspenso, Serena Williams no quería irse y llevó al límite a la tenista australiana que apenas pudo cerrar el juego luego de su sexto match point.

Las palabras de Serena Williams

Entre lágrimas Serena agradeció a sus padres y a todos lo que la han acompañado durante décadas. "Todo empezó con mis padres y ellos merecen todo. Estas son lágrimas de felicidad", aseveró.

También tuvo palabras para su hermana Venus: "No existiría Serena sin Venus", dijo. Agradeció por una carrera que catalogó de histórica gracias al largo recorrido que vivió dentro del tenis. A sus casi 41 años fue interrogada sobre si reconsideraría su retiro a lo que respondió que nunca se sabe lo que depare el destino.

El momento de Ajla Tomljanović

Por su parte la australiana Ajla Tomljanović aseguró sentirse mal por el amor que sentía por Serena al igual que sus fanáticos. "Yo solo pensé que me iba a ganar, la presión no estaba en mi, ella es Serena y hasta el último punto supe que podía levantar el marcador. Ella es la más grande de todos los tiempos", afirmó.

Esta es quizás la victoria más importante en la carrera de la tenista australiana que terminó ganando el partido de la historia, en donde se impuso a una atleta en todo el sentido de la palabra y que muchos la consideran la mejor tenista de todos los tiempos. Serena Williams siempre será la que cambió el rumbo del tenis femenino, un deporte que siempre la tendrá entre las leyendas.

