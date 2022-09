Apuñalamiento masivo en Canadá deja al menos 10 muertos y decenas de heridos

Al menos 10 personas murieron y otras 15 resultaron heridas en lo que las autoridades canadienses llaman un apuñalamiento masivo. Según la policía dos sospechosos están prófugos.

La subcomisionada Rhonda Blackmore de la Real Policía Montada de Canadá, mencionó que los ataques, que tuvieron lugar el domingo por la mañana en James Smith Cree Nation y Weldon, involucraron 13 lugares separados, con al menos 15 personas atendidas en hospitales.

Las autoridades mencionaron que hay 13 escenas del crimen donde se encontraron víctimas en Saskatchewan, en el oeste de Canadá. Blackmore dijo que parece que algunas de las víctimas fueron atacadas y otras fueron aleatorias.

Al menos 10 muertos y casi 30 heridos dejó una serie de ataques con arma blanca en Saskatchewan, Canadápic.twitter.com/GszgTsKwDs — Janosik García (@Janosikgarciaz) September 4, 2022

Blackmore dijo que fue el peor asesinato en masa en la historia de la provincia, “Creemos que algunas de las víctimas han sido atacadas por los sospechosos y otras han sido atacadas al azar”, dijo en una conferencia de prensa.

Las autoridades nombraron a Damien Sanderson, de 31 años, y Myles Sanderson, de 30, como sospechosos buscados. Se creía que los dos viajaban en un SUV Nissan Rogue negro con placa de identificación 119 MPI de Saskatchewan.

La policía les dijo a los residentes que no se acercaran a ellos sino que llamaran a las autoridades de inmediato, en tanto, mencionó: “Si Damian y Myles están escuchando o reciben esta información, les pediría que se entreguen a la policía de inmediato”.

“Nuestros pensamientos están con las muchas víctimas fallecidas y heridas, sus familiares, amigos y la comunidad. Es horroroso lo que ha ocurrido hoy en nuestra provincia”, continuó.

El incidente violento del domingo llevó a una mayor seguridad en el partido de fútbol canadiense Saskatchewan Roughriders, dijo el equipo en un comunicado tuiteado.

“Como resultado, se han desplegado miembros adicionales de las fuerzas del orden en Mosaic Stadium y sus alrededores”, se lee en el comunicado. A statement from the Saskatchewan Roughriders on game day security. pic.twitter.com/JydhFxK7uw— Saskatchewan Roughriders (@sskroughriders) September 4, 2022

