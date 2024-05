Javier Aguirre tras acariciar la salvación con el Mallorca: “No hay espacio para la relajación”

El Mallorca de Javier Aguirre sigue teniendo en sus manos la posibilidad de asegurar la permanencia en LaLiga luego de un valioso empate conseguido este martes ante el Osasuna (1-1). A pesar de esto, el entrenador mexicano Javier Aguirre prefiere mantener el foco para terminar de lograr le objetivo.

El cuadro balear incluso podría certificar su permanencia este miércoles dependiendo del resultado del Cádiz, otro de los equipos que luchan por evitar el descenso, que tiene una dura visita al Sevilla. Sin embargo, el “Vasco” Aguirre no se confía aunque estará atento a lo que ocurra en ese encuentro.

“Sabiendo que no hay mañana, que no puedes perder más puntos, ya desde Las Palmas estamos con esa tónica, porque LaLiga no queda nada y aún no estamos matemáticamente salvados, entonces no hay espacio para la relajación”, dijo el mexicano en la rueda de prensa posterior al triunfo en Pamplona.

El entrenador del Mallorca, Javier Aguirre, da instrucciones a sus jugadores durante el encuentro de la jornada 36 de LaLiga ante el Osasuna este martes en el Estadio El Sadar, en Pamplona. Crédito: Jesús Diges | EFE

“Vemos mañana (miércoles) el partido de Sevilla vs. Cádiz a ver qué resultado se da. Entonces sí podríamos decir que matemáticamente estaríamos en Primera y aunque no estuviéramos o estuviera resuelto jugaríamos con mucha seriedad el domingo en casa porque lo merece nuestra afición”, agregó.

Las palabras de Javier Aguirre hacen referencia al próximo duelo que tendrá que disputar el Mallorca, el fin de semana ante el ya descendido Almería (el otro que ya perdió la categoría es el Granada) al que podría llegar ya con la tarea hecha si es que el Cádiz pierde o empate ante el Sevilla.

Sobre lo que fue el encuentro ante el Osasuna, el entrenador mexicano quien ya estuvo al frente del cuadro navarro hace varias temporadas, reconoció la dificultad que se presentó en el encuentro en el que sumaron un punto gracias al tanto del mediocampista español Sergi Darder para el 1-1 definitivo.

El mediocampista español del Mallorca, Sergi Darder, celebra con su compañero, Abdón Prats, tras marcar el gol del empate 1-1 durante el encuentro de la jornada 36 de LaLiga ante el Osasuna en Pamplona. Crédito: Jesús Diges | EFE

“En la primera parte ellos fueron mejores. Encontraban siempre los espacios, no estábamos situados muy bien defensivamente. Con el gol de ellos nos entraron los nervios, las prisas y nos desajustamos. En la segunda nos estiramos un poco, hicimos el gol y tuvimos un par de ocasiones más”, analizó el DT.

“Ha sido el Osasuna reconocible de toda la vida, fueron a por todas. Me da mucho gusto la filosofía de este club, me encanta. No te regala nada, están ahí y te muerden”, cerró el mexicano reconociendo el esfuerzo mostrado por el rival de turno.

Después de este empate el Mallorca quedó con 36 puntos, siete más que el Cádiz (que juega este miércoles) cuando todavía restan dos fechas para el final de la temporada en España. Los baleares aún tienen que verse las caras ante el Almería y Getafe antes de completar su calendario.

