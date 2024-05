Mallorca de Javier Aguirre rescata un empate ante el Osasuna y queda a un paso de la salvación

El Mallorca consiguió este martes un buen resultado después de sellar un sufrido empate en su visita al Osasuna (1-1), un resultado que deja al equipo dirigido por el entrenador mexicano Javier Aguirre apenas a un paso de lograr su objetivo de asegurar la permanencia para la próxima temporada de LaLiga.

El “Vasco” Aguirre había advertido de lo complicado que iba a ser el partido en Pamplona y el cuadro local no tardó mucho en darle la razón al experimentado estratega mexicano. Jon Moncayola se encargó de abrir el marcador por el Osasuna apenas al minuto 14 y empezó a complicar a los baleares.

Si bien en esta recta final de la temporada el Mallorca ha tenido en sus manos la posibilidad de escaparse del descenso, al verse abajo en el marcador tan rápido en antepenúltima fecha de la campaña empezó a generar preocupación en el equipo que venía de una importante victoria ante Las Palmas (1-0).

El mediocampista del Mallorca, Sergi Darder, celebra tras marcar el gol del empate 1-1 durante el encuentro de la jornada 36 de LaLiga entre Osasuna y Mallorca, este martes en el estadio El Sadar. Crédito: Jesús Diges | EFE

Pero la tranquilidad terminó llegando para el equipo de Javier Aguirre. El mediocampista español Sergi Darder puso la paridad en el marcador en el minuto 65 luego de conectar de primera un rebote tras un tiro de esquina. El volante del Mallorca impactó la pelota con su pierna derecha desde fuera del área.

“Fallo lo fácil y hago lo difícil. He tenido momentos en los que ha podido dar un paso adelante y no he sido capaz. Necesitaba el gol, no me escondo, la temporada ha sido muy irregular. Ojalá que este gol no sea el último de esta temporada”, comentó Darder después del encuentro.

El tanto del empate le dio un empuje extra al Mallorca para buscar una segunda victoria consecutiva pero se quedó cortó en su objetivo de lograr una gran remontada. El equipo del “Vasco” Aguirre dejó su registro esta temporada en siete victorias, 15 empates y 14 derrotas a falta de dos fechas para el final.

El delantero canadiense, Cyle Larin, entre dos defensores del Osasuna, fue el escogido por Javier Aguirre para ocupar el puesto de Vedat Muriqi en el once titular ante la sanción del atacante kosovar. Crédito: Jesús Diges | EFE

Los escenarios del Mallorca

Después del empate de este martes ante el Osasuna (1-1) el Mallorca todavía podría asegurar su permanencia este mismo miércoles o esperar al fin de semana para intentar conseguir su objetivo delante de su afición en Son Moix ante el ya descendido Almería en la penúltima fecha del torneo.

Para celebrar la permanencia este miércoles, el cuadro bermellón debe esperar a que el Cádiz no sume puntos en su visita al Sevilla. En estos momentos el Mallorca tiene 36 puntos, mientras que el Cádiz tiene 29. Una derrota los dejaría a siete puntos con seis en disputa.

Incluso, si el Cádiz lograra sacar un empate del Ramón Sánchez Pizjuán, lo más que podría aspirar es a terminar igualado en puntos si ganan los dos compromisos que le restan y el Mallorca pierde ambos, pero por mejor gol de diferencia los baleares quedarían por encima ya que los dos duelos entre ambos esta temporada terminaron en empates.

