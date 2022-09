Carmen Villalobos modela un ajustado body lleno de transparencias

Carmen Villalobos sabe combinar a la perfección en sus outfits la elegancia con la sensualidad, y ahora se dejó ver antes de acudir a la presentación de un libro, luciendo muy sexy al usar un ajustado body de color blanco y lleno de transparencias, que cubrió con un traje negro.

La combinación de blanco y negro le encanta a la bella actriz colombiana, quien también compartió un video en el que aparece arreglándose frente al espejo y bailando al ritmo del tema “Bizcochito” de Rosalía. El mensaje que escribió sobre su post fue: “Cuando entro a las redes sociales y veo todo lo que inventan de mi vida y TODOS LOS DIAS UNA NOTICIA NUEVA. Bájenle 3 rayitas”.

Ese texto de Carmen seguramente se refiere a la noticia que un periodista dio a conocer recientemente, acerca de que la actriz podría estar teniendo un romance con el argentino Horacio Pancheri, quien participa en el reality show “Top Chef VIP”, conducido por Villalobos y que está tienendo un buen éxito. View this post on Instagram A post shared by 𝓜𝓪𝓻𝓲𝔂𝓪 🇷🇺 (@cvillalobos_fan_rus)

