Los signos del zodiaco que tendrán una semana difícil del 5 al 11 de septiembre

El horóscopo de la semana augura que 3 signos del zodiaco tendrán una de las semanas más difíciles del año. Serán los primeros en sentir los efectos del próximo Mercurio retrógrado que, aunado con los movimientos planetarios que nos esperan del 5 al 11 de septiembre, provocarán que las cosas no resulten como esperaban.

Las estrellas nos dicen que debemos tener paciencia con ellos debido a que estarán más susceptibles de lo habitual, no obstante, también señalan que podrán superar este temporal si hacen caso a su intuición, es decir, si sospechan que algo podría salir mal abandonar esa idea.

De acuerdo con predicciones astrológicas, publicadas por YourTango.com, estos son los signos que tendrán una semana difícil del 5 al 11 de septiembre de 2022.

Podría estar más disperso y enojado consigo mismo, por lo que será propenso a padecer constantes ataques de ira o ansiedad. Si bien muchas ideas se encuentran en su cabeza, la mayoría de ellos son brillantes, estará abrumado porque no encontrará la manera de plasmarlas y llevarlas a cabo.

Muchas personas esperan siempre lo mejor de Géminis, después de todo es bueno en lo que hace. El problema es que la comunicación no será tan efectiva esta semana y cosas en las que debiera prestar atención, las pasará por alto.

No estará satisfecho consigo mismo. Esta semana estará muy reflexivo y analizando cada cosa que ha hecho y hacia dónde se dirige, las conclusiones no serán satisfactorias. El horóscopo le pide que tenga calma y no se deje llevar por el ímpetu de su nerviosismo debido a que los causantes de este corto circuito es el tránsito de Mercurio y la Luna en trígono con Marte.

Estos movimientos planetarios solo ocasionan que se vea como su propio enemigo y todo lo que haga lo vea insignificante. La clave será encontrar lo más positivo para comenzar a superar esta difícil etapa.

En esta semana enfrentará duras pruebas en el hogar y el trabajo, sin embargo, estas dificultades solo se encuentran en su cabeza pues, a los ojos del universo serán inofensivas, pero tenderá a exagerarlas.

A los Escorpio les funciona escuchar lo que les dice su corazón, pero ahora podría sentir que está equivocado. Y es que el próximo Mercurio retrógrado comienza a afectar en uno de sus puntos más fuertes: la intuición.

