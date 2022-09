Salma Hayek baila y canta a ritmo de mariachi durante su cumpleaños 56

Los festejos de Salma Hayek por su cumpleaños número 56 continúan, así lo compartió con sus seguidores de redes sociales donde se dejó ver cantando y bailando acompañada por un mariachi.

Salma Hayek definitivamente no olvida sus raíces mexicanas y por si quedaba duda de ello, una vez más presumió que no canta mal las rancheras y si lo hace acompañada de mariachi es todavía mejor.

Y es que, con una serie de imágenes publicadas a través de su perfil oficial de Instagram, la estrella de Hollywood presumió lo bien que la pasó durante la reunión que organizó para celebrar a lo grande un año más de vida, en el que no solo estuvo rodeada por su familia y amigos, ya que también fue sorprendida con un mariachi para amenizar el momento.

Por supuesto, Salma Hayek no dejó pasar el momento para entonar a todo pulmón el tema “Negrita De Mis Pesares”, con el que se mostró orgullosa de ser mexicana.

“Qué mejor manera de celebrar un cumpleaños que con Mariachis“, fue como describió el momento que vivió el pasado 2 de septiembre.

Sin embargo, no solo se aventó un “palomazo” en medio de los músicos, sino que también se le vio bailando como toda una experta mientras ondea el vestido largo y con holanes en color rosa fucsia que eligió para esta fecha tan especial que la hizo lucir simplemente espectacular.

La reacción de sus fanáticos no de hizo esperar, por lo que con más de 220 mil reacciones en forma de corazón y miles de comentarios confirmaron que esta noche volvió a brillar.

Cabe destacar que este no fue el único festejo, ya que la originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, poco antes utilizó la misma red social para publicar ante sus 21.6 millones de seguidores un video con el que presumió el cuerpazo que mantiene a sus 56 años, todo mientras pasea a bordo de un yate.

La grabación en la que se le ve portando un elegante bikini color rojo dio mucho de qué hablar, ya que también expuso un rostro completamente al natural. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

También te puede interesar:

–Salma Hayek celebra su cumpleaños 56 con seductor bikini rojo mientras baila a bordo de un yate

–Salma Hayek se desata y bate la melena junto a Nadia Ferreira en el concierto de Marc Anthony

–Salma Hayek pasó de vivir en una casa que hoy está en ruinas a millonaria mansión en Bel Air