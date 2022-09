Sin sostén, Dua Lipa posa al lado del río, luciendo su bronceado y usando un minivestido

Antes de ser cantante Dua Lipa se dio a conocer como modelo, y ahora no pierde oportunidad de explotar esa faceta. En su cuenta de Instagram ella ha obtenido más de tres millones de likes gracias a varias publicaciones que la muestran luciendo su bronceado; unas imágenes en las que aparece junto al río y usando un vestido estampado causaron sensación, y las tituló “besada por el sol español”.

A la cantante británica le gusta mucho posar sentada en el piso, y dio la bienvenida a septiembre con unas fotos en las que modela un atuendo brillante y muy sexy compuesto por minifalda, top y una gargantilla a juego.

Todo está listo para que el 7 de septiembre -y después de un merecido descanso- Dua Lipa retome su gira mundial Future nostalgia; el mes pasado ella compartió un video con lo mejor del concierto que dio en Budapest, en el que lució el nuevo vestuario para sus shows, destacando un body gris de animal print. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

También te puede interesar:

-En tanga de hilo Dua Lipa se pone de cabeza al hacer yoga en el jardín

-En la piscina, Dua Lipa presume su cuerpo mojado mientras modela un colorido traje de baño