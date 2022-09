Usando enterizo negro Ángela Aguilar se graba haciendo ejercicio en la caminadora

Foto: David Becker for The Latin Recording Academy / Getty Images

Ángela Aguilar acude al gimnasio varios días a la semana y con frecuencia comparte con sus fans videos en los que muestra sus rutinas. Ahora se dejó ver ejercitándose en la caminadora, usando un enterizo negro y posando como toda una modelo. Al salir del lugar la acompañaba su hermana Aneliz y ambas lucieron muy sonrientes.

La cantante se anotó otro éxito con su presentación en San Diego, dentro del show “Jaripeo sin fronteras”, en el que comparte el escenario con su papá Pepe Aguilar y su hermano Leonardo. Ella lució unos pantalones rojos con estampado, y ya está imponiendo moda con esas prendas. View this post on Instagram A post shared by Angela Aguilar 🇲🇽 (@angela.aguiilar_)

Así como en algún momento Ángela Aguilar fue apoyada por otros artistas en su debut, ella también deja ver su admiración por talentosos musicos. En su cuenta de TikTok publicó un video en el que aparece con su amiga Irany, y escribió el mensaje “el primer Ep de mi bebé Irany y su hermano David ya está disponible en todas las plataformas”. @angelaaguilar_ Estoy tan emocionada y orgullosa de mis bebés @Irany y @David Martinez con su primer EP!! Ya está disponible en todas las plataformas digitales!! Vayan a darle mucho amor! 💚💚💚 ♬ Me Empezaste a Gustar – Irany & David

También te puede interesar:

-Ángela Aguilar: Esta es la canción de amor favorita de la hija de Pepe Aguilar

-VIDEO: Ángela Aguilar dio a conocer que ya se encuentra escribiendo su biografía ¿Incluirá a Gussy Lau?