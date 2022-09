Intimidante nocaut del Pitbull Cruz al Zurdito Ramírez en el segundo asalto y ya busca un nuevo pleito contra Gervonta Davis

Sin piedad, con su estilo rápido y contundente, el mexicano Isaac ‘Pitbull’ Cruz despachó a su compatriota Eduardo ‘Zurdito’ Ramírez la noche del domingo en el Crypto.com Arena, en una velada en que el principal atractivo fue el pleito de Andy Ruiz vs. Luis Ortiz.

Desde el primer episodio el sabueso boxeador comenzó a oler las zonas débiles de Ramírez y le hizo bastante daño: dos volados de derecha dejaron claras las intenciones del Pitbull Cruz de acabar rápido con el choque, a pesar que el Zurdo trató de contenerlo manteniendo distancias.

Comenzó el segundo asalto y con ello la sorpresa. Un duro misil de Isaac Cruz mandó al rostro mandó a la lona al Zurdo, que pudo recomponerse y seguir, pero evidentemente aturdido. Seguidamente el nacido en Sinaloa no contuvo una gran combinación del Pitbull Cruz y de nuevo al suelo para no levantarse.

El boxeador de 24 años, orgulloso de sus raíces mexicanas, con esta victoria pisa duro en la división de peso ligero, además de postularse a la corona que tiene en su poder Gervonta Davis, al que ya enfrentó en el pasado, además de Devin Haney. When there's blood in the water, @IsaacPitbull98 goes into attack mode, and he did just that with a RD2 KO of Eduardo Ramirez in tonight's co-main of #RuizOrtizPBC on FOX PPV. #CruzRamirez pic.twitter.com/knyLsHSp9U— Premier Boxing Champions (@premierboxing) September 5, 2022

“Le cumplí a la gente de Los Ángeles y por eso queremos la revancha con Gervonta Davis. Devin Haney dijo que es el campeón, yo soy el interino y quiero ese combate, quiero esa pelea. Era ganar a como dé lugar, por mi esposa y mi hijo, y que mejor que hacerlo ante todos los fans de Los Ángeles” Pitbull Cruz

El récord de Isaac Pitbull Cruz quedó en 24 victorias (16 por nocaut) y dos derrotas, además de un empate. Por su parte, el Zurdito quedó con 27 victorias (12 por K.O.) y cuatro derrotas.

