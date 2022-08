El Pitbull Cruz no se le queda callado a Don Nacho Beristáin y lo considera decrépito: “Se le están yendo las cabras al monte”

Si un nombre está en boca de todos en el boxeo en los últimos tiempos es el de Isaac ‘Pitbull’ Cruz. El mexicano tiene las habilidades y talentos para trascender en este deporte, como lo dejó en claro en una entrevista que La Opinión le realizó hace casi un año.

Pero el Pitbull también ha tenido que hacer frente a muchas opiniones en contra, una de ellas proveniente de una auténtica leyenda como lo es Don Nacho Beristáin, que recientemente afirmó que el pugilista de 24 años no tenía chances frente al californiano Ryan García, su más que posible rival (casi natural) a futuro:

“No me gustaría que se enfrentaran porque se me hace que se madrearían al mexicano; es que Ryan García, además de que tiene una pegada explosiva, tiene una facilidad para conectar los golpes en zonas vulnerables, es muy rápido y técnicamente es muy superior”, declaró Don Nacho.

Pero el Pitbull Cruz no es de quedarse callado ni amilanarse. Ya ha venido demostrando, además de siempre hablar dentro del ring, que está decidido a callar bocas en el boxeo. En conversación para el canal de YouTube TV Boxeo, Isaac le dejó las cosas muy claras el legendario entrenador de peleadores:

“Respetamos al señor, pero ya se le están yendo las cabras al monte” Pitbull Cruz sobre Nacho Beristáin

Pero no solo eso, ya que enfatizó que tanto él como su equipo, en donde también se encuentra su padre Don Isaac Cruz, no están ni tontos ni locos para no saber elegir sus pleitos, están seguros de que pueden salir triunfadores cuando negocian los choques.

También el Pitbull Cruz dejó ver su decepción por análisis hecho por Don Nacho Beristáin, que si bien lo seguirá respetando por su historia, considera está muy alejado de la realidad e incluso tiene otras motivaciones:

“El peor enemigo de un Mexico es otro mexicano. Ahí está, en vez de apoyar, se ven son las puñaladas (…) Es respetable lo que dice Don Nacho, pero soy la persona que menos le preocupa lo que diga”

El ejemplo de Juan Manuel Márquez citado por el Pitbull Cruz

Un 8 de diciembre de 2012 el azteca Juan Manuel Márquez triunfó sobre el -para muchos- más grande de aquel entonces como lo era el filipino Manny Pacquiao, y en la esquina estaba Nacho Beristáin.

En la plática con TV Boxeo, Isaac Cruz recordó ese día que marcó su vida y lo recuerda para motivarse: no importa que tenga todo en contra, hay que insistir.

“Nadie daba nada por Márquez, pero luego noqueó a Pacquiao. No fue suerte, fue algo que se venía trabajando por varios años”, recordó.

Sigue leyendo: