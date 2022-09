¡Andy Ruiz estrenó su cuenta de Only Fans! El boxeador ya dijo qué tipo de contenido subirá y cuánto cobrará

Andy Ruiz llamó la atención en Internet antes, durante y después de su pelea contra Luis “King Kong” Ortiz, debido a que en su vestimenta traía impreso el patrocinio de la plataforma de pago Only Fans, algo nunca antes visto en el boxeo. Poco después se viralizó la noticia de que el pugilista ya tenía perfil en dicha red social y este martes trascendió que colgó su primer video, donde explica para qué utilizará su cuenta y cuánto costará la suscripción a la misma.

Vale recordar que Only Fans es una red en la que los creadores de contenido pueden cobrar una tarifa mensual a sus suscriptores, quienes la pagan esperando ver distintas cosas, dependiendo de la figura a la que sigan, aunque en su mayoría el contenido es para adultos, principalmente de índole sexual, pero para nada es el caso de Andy Ruiz.

¿Que tanto ha crecido Onlyfans?



Pues anoche patrocinó a Andy Ruiz 🤷🏾‍♂️ pic.twitter.com/5axb2AhIDy — Amigo Incómodo (@IncomodoGDL) September 5, 2022

El boxeador, cuyo nombre de usuario en la plataforma es @andy_destroyer, ya subió su primer video y en él explicó que la gente que se suscriba podrá ver escenas detrás de cámaras y cosas inéditas de su pelea contra Luis Ortiz y sus futuros combates, además de consejos de entrenamiento y boxeo; es decir, contenido puramente deportivo.

El nacido en California agregó que el costo de la suscripción para sus seguidores será de cero dólares, es decir, completamente gratuito, ya que, a pesar de que la plataforma es para generar ganancias, también ofrece la posibilidad de regalar el contenido si sus creadores así lo deciden.

Eso sí, para que el público pueda tener acceso a lo que comparta el excampeón mundial de peso pesado, deberá crear una cuenta y registrarse en la plataforma.

Además del video mencionado, el “Destroyer” ha subido 7 fotos más a su perfil de Only Fans, pero ninguna de ellas es comprometedora ni subida de tono. Muchos no saben pero Andy Ruiz, tiene su cuenta only fans. pic.twitter.com/2JGWBtcUWY— Ángel Payne (@AngelPayne2000) September 5, 2022

También puede interesarte: