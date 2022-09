Encarcelan a maestro por negarse a usar lenguaje inclusivo

El uso del lenguaje inclusivo ha generado gran debate en el mundo, muestra de ello es un maestro que fue encarcelado una vez que se negó a utilizarlo en sus alumnos de la Escuela del Hospital de Wilson.

El sujeto identificado como Enoch Burke, conocido por pertenecer a la Iglesia de Irlanda, fue suspendido por las autoridades por no cumplir con la petición de los estudiantes transgénero y los padres de estos.

Fue en el inicio del ciclo escolar cuando los padres acudieron a la institución educativa para pedir que se refirieran a sus hijos con los pronombres “They” en vez de “He”; o “Ellos” en vez de “He”. Sin embargo, el docente se negó al asegurar que eso va en contra de sus creencias religiosas.

“Mis creencias religiosas no son mala conducta. No son faltas graves. Nunca lo serán. Son queridas para mí. Nunca las negaré ni las traicionaré, y nunca me inclinaré ante una orden que me obligue a hacerlo”, dijo el señalado.

Ante la insistencia por cumplir con lo que le pedían sus alumnos, el maestro no cedió y por ello fue encarcelado a la espera de que su situación legal se defina.

“Ha empañado mi buen carácter y mi buen nombre, particularmente en la profesión de maestro, donde uno está tan cerca de un gran número de miembros de la comunidad local. Deja una mancha en lo que ha sido, para mí, un registro de enseñanza intachable”, indicó tras ser puesto tras las rejas.

Estos casos se han incrementado en los últimos meses, por lo que las autoridades han tomado cartas en el asunto con el fin de que los grupos minoritarios hagan cumplir sus derechos.

