Por primera vez después de 20 años Cristiano Ronaldo no jugará la Champions League… ¿Se acerca el fin de la carrera del ‘Bicho’?

Este martes inicia una nueva entrega del segundo torneo más importante de fútbol en el mundo solo por detrás del Mundial, la UEFA Champions League (UCL). La jornada inició cargada con choques de alto impacto como entre el PSG vs. Juventus o Sevilla vs. Manchester City, pero la principal noticia es la ausencia de un grande, el goleador Cristiano Ronaldo.

A pesar que el ‘Bicho’ hizo una muy buena temporada, el bajísimo nivel colectivo del Manchester United en la 21-22 lo dejó fuera de la competición de clubes más importante de Europa, por lo que luego de 20 años no estará presente en “su torneo”, del que tiene el récord de más tantos en una sola edición (17) y es máximo goleador histórico (141).

Otras marcas de la que es dueño CR7 es la de más partidos en la historia de la competición con 183 disputas, además que es el único en haber marcado en tres finales diferentes, además de que tiene en su palmarés cinco ‘orejonas’, una en su primera etapa con el Manchester United y otras cuatro con el Real Madrid, club donde marcó una época y también rompió con todos los récords.

Pero el delantero de 37 años lo hizo todo para estar presente. Se declaró en rebeldía a principio de temporada y no quiso entrenar y tampoco hizo debidamente la pretemporada al estar en desacuerdo con el nuevo proyecto del neerlandés Erik Ten Hag, por lo que se especuló mucho si desembarcaba en otro gran equipo.

La última temporada en la que Cristiano Ronaldo no estuvo fue la 2002-2003. Llegó el verano siguiente al Man-Utd un jovencito perla del Sporting de Lisboa y disputó sus primeros minutos en la máxima competición en la fecha 2 de la 03-04, de visita en Alemania al Sttutgart; entró en el agregado por Darren Fletcher.

Aunque antes de disputar la fase de grupos, estuvo presente en la ronda de clasificación con el Sporting. En la edición 2002-2003 no pudo evitar que su club no se metiera en la competición tras caer ante el Inter de Milán. Disputó 32 minutos en el encuentro de ida disputado en Madeira y en la vuelta en Milán no fue convocado.

El último campeón ante de la era Ronaldo fue casualmente un equipo portugués, el FC Porto de José Mourinho, que con ese título se dio a conocer en el mapa europeo.

