Por qué el perejil es la mejor hierba para mejorar la concentración

El perejil es una hierba que tiene beneficios importantes para el cerebro, salud mental, energía y longevidad por esta razón la Dra. Uma Naidoo, MD, psiquiatra nutricional capacitada en Harvard está promoviendo su consumo.

Naidoo, quien además es chef profesional, bióloga nutricional y autora del bestseller nacional e internacional, This is Your Brain on Food, explica que el perejil es rico en luteolina, un antioxidante para combatir la confusión mental, los desequilibrios de la salud mental y más.

“El perejil es una excelente fuente de luteolina, un flavonoide que ayuda a reducir la inflamación y los efectos dañinos del estrés oxidativo”, dice.

“Esto es especialmente importante para la salud del cerebro, ya que la reducción de la inflamación se asocia con menos síntomas de estrés y ansiedad, así como con un menor riesgo de deterioro cognitivo o enfermedad neurodegenerativa con la edad”.

Al igual que otras verduras, el perejil también es rico en ácido fólico (también conocido como vitamina B9). “El folato es uno de mis nutrientes clave para la salud mental, ya que ayuda en la síntesis de neurotransmisores y respalda la integridad de la mielina, el material graso que protege las neuronas y potencia la transmisión rápida”, dice la Dra. Naidoo.

Explica que las deficiencias de folato están asociadas con síntomas tanto de depresión como de confusión mental y el folato también puede ayudar a evitar el Alzheimer.

El perejil es rico en nutrientes vitales para el organismo

Además, esta hierba de hoja verde ofrece fibra, “que alimenta a las buenas bacterias en el intestino para un microbioma más saludable y una inflamación reducida”.

Una vez más, la inflamación causa estragos no solo en el cerebro, la mente y el estado de ánimo, sino también en la salud y el bienestar en todos los ámbitos.

“Reducir la inflamación es esencial para mejorar la salud física y reducir el riesgo de una gran cantidad de otras enfermedades crónicas, que van desde el asma hasta las enfermedades cardíacas, la artritis e incluso el cáncer”, explica Naidoo.

La especialista asegura que el perejil también contiene varios antioxidantes como apiol, limoneno y eugenol; flavonoides tales como glucósidos de apigenina y quercetina; carotenoides, ácido ascórbico, tocoferol, taninos, esteroles, vitaminas A, C y K, potasio, calcio y magnesio.

El sitio Well and Good recomienda agregar el perejil a tu ensalada favorita “para obtener un sabor delicioso y brillante. También puede incluirse como una guarnición fresca para que cuente en la cantidad de colores y vegetales diferentes que agregan biodiversidad a la salud intestinal.

Otra recomendación es mezclarlo con tus batidos nutritivos a base de frutas como el cambur, fresa, piña, pepino, limón, entre otros que ayudan a mejorar el funcionamiento de los intestinos y por ende, de la digestión.

Te puede interesar:

Por qué la modelo Heidi Klum se hizo una colonoscopia y “lo recomienda”

Salud mental: Austin Meadows de los Detroit Tigers dejará la temporada ante la presión de sus lesiones

Los graves efectos de no usar bloqueador solar: mujer muestra sus heridas en las redes y se hace viral