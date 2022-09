10 estados con los distritos escolares más ricos de EE.UU.

No todos los distritos escolares en Estados Unidos tienen el mismo nivel de gasto y esto tiene que ver directamente con la cantidad de presupuesto que cada zona recibe y, por supuesto, que gasta en cada alumno.

Aunque la discusión sobre la relación entre el gasto y el desempeño escolar ha sido una constante controvertida, existen estudios que sí asocian un mayor gasto por estudiante con sus mejores oportunidades académicas y profesionales futuras.

Las escuelas públicas reciben la mayor cantidad de sus presupuestos de fuentes locales, como la recaudación de impuestos a las propiedades, y ese suele ser uno de los primeros factores que determinan cuánto dinero pueden gastar los distritos.

En este punto es cuando la afirmación sobre que un mayor gasto por alumno puede influir positivamente en su futuro, cobra relevancia, pues en el país existen cientos de distritos escolares con carencias presupuestales, y unos pocos que pueden considerarse ricos.

El sitio especializado en listados 24/7 Wall St. realizó un estudio basado en datos de la Oficina del Censo y del Centro Nacional de Estadísticas Educativas para determinar cuáles son los estados en los que están los distritos escolares más ricos; es decir, los que tienen el mayor gasto anual por alumno.

Como parte del estudio también se tomó en cuneta el ingreso familiar promedio en zonas escolares con al menos 100 estudiantes y con datos sobre los ingresos de sus familias, el cual se detectó en promedio entre $90,500 dólares y más de $450,000 dólares anuales.

En qué estado están los 10 distritos escolares más ricos

1.- Nueva York: Distrito Escolar Libre de Scarsdale Union

Gasto anual por alumno: $29,937 dólares (Nueva York: $24,882 dólares)

Promedio ingreso familiar: $466,343 dólares (Nueva York: $105,304 dólares)

Tasa de graduación del distrito: 99%

Proporción alumno-profesor: 12:1 (Nueva York: 13:1)

Ubicación del distrito: Condado de Westchester

Total de distritos escolares operativos en Nueva York: 1,057

2.- Illinois: Distrito Escolar de Winnetka No. 36

Gasto anual por alumno: $27,769 dólares (Illinois: $16,281 dólares)

Promedio ingreso familiar: $371,021 dólares (Illinois: $95,115 dólares)

Tasa de graduación del distrito: N/A

Proporción alumno-maestro: 10:1 (Illinois: 15:1)

Ubicación del distrito: condado de Cook

Total de distritos escolares operativos en Illinois: 1,056

3.- New Hampshire: Distrito escolar de Rye

Gasto anual por alumno: $25,870 dólares (New Hampshire: $17,457 dólares)

Promedio ingreso familiar: $198,028 dólares (Nuevo Hampshire: $101,292 dólares)

Tasa de graduación del distrito: N/A

Proporción alumno-maestro: 9:1 (New Hampshire: 12:1)

Ubicación del distrito: condado de Rockingham

Total de distritos escolares operativos en New Hampshire: 308

4.- Pennsylvania: Distrito escolar de Lower Merion

Gasto anual por alumno: $25,591 dólares (Pennsylvania: $16,892 dólares)

Promedio ingreso familiar: $218,005 dólares (Pennsylvania: $87,262 dólares)

Tasa de graduación del distrito: 97%

Proporción alumno-maestro: 12:1 (Pennsylvania: 14:1)

Ubicación del distrito: Condado de Montgomery

Total de distritos escolares operativos en Pennsylvania: 789

5.- Ohio: Orange City

Gasto anual por alumno: $24,437 dólares (Ohio: $13,433 dólares)

Promedio ingreso familiar: $243,210 dólares (Ohio: $78,797 dólares)

Tasa de graduación del distrito: 92%

Proporción alumno-maestro: 14:1 (Ohio: 17:1)

Ubicación del distrito: condado de Cuyahoga

Total de distritos escolares operativos en Ohio: 1,043

6.- Connecticut: Distrito Escolar de Darién

Gasto anual por alumno: $23,673 dólares (Connecticut: $21,140 dólares)

Promedio ingreso familiar: $365,528 dólares (Connecticut: $115,337 dólares)

Tasa de graduación del distrito: 98%

Proporción alumno-maestro: 11:1 (Connecticut: 12:1)

Ubicación del distrito: condado de Fairfield

Total de distritos escolares operativos en Connecticut: 204

7.- California: Hillsborough City Elementary

Gasto anual por alumno: $22,821 dólares (California: $13,831 dólares)

Promedio ingreso familiar: $437,655 dólares (California: $111,622 dólares)

Tasa de graduación del distrito: N/A

Proporción alumno-maestro: 17:1 (California: 23:1)

Ubicación del distrito: Condado de San Mateo

Total de distritos escolares operativos en California: 2,170

8.- Vermont: Distrito Escolar de Norwich

Gasto anual por alumno: $22,730 dólares (Vermont: $21,217 dólares)

Promedio ingreso familiar: $155,346 dólares (Vermont: $83,767 dólares)

Tasa de graduación del distrito: N/A

Proporción alumno-maestro: 12:1 (Vermont: 11:1)

Ubicación del distrito: condado de Windsor

Total de distritos escolares operativos en Vermont: 235

9.- Massachusetts: Dover

Gasto anual por alumno: $21,018 dólares (Massachusetts: $19,196 dólares)

Promedio ingreso familiar: $373,970 dólares (Massachusetts: $115,964 dólares)

Tasa de graduación del distrito: 92% (Escuelas de Dover-Sherborn)

Proporción alumno-maestro: 12:1 (Massachusetts: 13:1)

Ubicación del distrito: Condado de Norfolk

Total de distritos escolares operativos en Massachusetts: 432

10.- Alaska: Distrito Escolar de la ciudad de Cordova

Gasto anual por alumno: $20,803 dólares (Alaska: $18,393 dólares)

Promedio ingreso familiar: $112,521 dólares (Alaska: $98,811 dólares)

Tasa de graduación del distrito: 85%

Proporción alumno-maestro: 15:1 (Alaska: 17:1)

Ubicación del distrito: Área Censal de Valdez-Cordova

Total de distritos escolares operativos en Alaska: 54

