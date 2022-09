AMLO invita a fiestas patrias a familiares de Martin Luther King, del “Che” Guevara y de Julian Assange

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en las fiestas patrias por la Independencia de México realizó varias invitaciones entre las que se encuentran Martin Luther King III, además de su esposa Andrea Waters y su hija Yolanda.

“Son como 15 invitados los que me van a acompañar en el grito y también en el desfile”, señaló López Obrador desde Palacio Nacional.

Otros de los invitados especiales para el Grito de Independencia del 15 de septiembre y el desfile conmemorativo del 16 de septiembre son los expresidentes José “Pepe Mujica” de Uruguay ; de Bolivia Evo Morales; la familia del fundador de Wikileaks, Julian Assange, y Aleida Guevara, la hija del “Che” Guevara.

“Invité a Evo, ya confirmó, a Mujica, también confirmó, que ya está grande, pero parece que sí viene; viene la familia del Dr. Luther king, se invitó a la hija de César Chávez, no ha confirmado; viene el papá y el hermano de Julián Assange, viene, dejen me acuerdo, ahhh, la hija del Che Guevara (Aleida), sí, ya confirmó, son como 10 invitados los que me van a acompañar en el Grito y van a estar también en el desfile”, comentó.

Entre los invitados que no han confirmado su presencia están la familia de César Chávez, el fallecido luchador de los derechos de los trabajadores latinos en Estados Unidos, así como la familia de Nelson Mandela, difunto expresidente de Sudáfrica.

Asimismo, el gobernante mexicano invitó al filósofo Noam Chomsky, al Dalai Lama, y al primer ministro de India, Narendra Modi, quienes tampoco han confirmado su asistencia.

Mientras que el sacerdote estadounidense James Martin, conocido por su apoyo al orgullo LGBT y otras causas sociales, declinó su invitación por otros compromisos.

El mandatario mexicano también recordó que dentro de las celebraciones estará la participación del grupo Los Tigres del Norte, en un concierto que durará alrededor de 3 horas, por lo que pidió a los mexicanos llegar temprano al zócalo capitalino.

“Hay que llegar temprano para tener lugar y es para toda la familia, están invitados todos, con cuidado, con paraguas, sombrilla, impermeable, también a los adultos mayores, a toda la familia, todos los que puedan, es nuestra fiesta, vamos a hacer valer de nuevo nuestros principios soberanos, nuestra independencia, que es un orgullo ser mexicanos y ser independientes”, sugirió.

La ceremonia del Grito de Independencia, que se celebra la noche del 15 de septiembre y que conmemora el inicio de la lucha por la independencia de España convocada por el cura Miguel Hidalgo en 1810, se realizará este 2022 de forma masiva en la capital mexicana tras la baja en los contagios por la COVID-19.

