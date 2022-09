Los Obama vuelven a la Casa Blanca, un lustro después revelan sus retratos oficiales

Michelle y Barack Obama regresaron a la Casa Blanca para participar en la develación de sus retratos oficiales con la presencia del mandatario Joe Biden y la primera dama, Jill.



La develación de los retratos oficiales se ha convertido en tradición por parte de los líderes estadounidenses actuales quienes se dan el tiempo de recibir a su predecesor a medida que se agrega un nuevo retrato a la colección que adorna la Casa Blanca.

Y aunque ha pasado más de una década desde que Barack y Michelle Obama le dieron la bienvenida a George W. Bush y a su esposa, Laura, para develar sus retratos en la casa Blanca, Joe Biden y Jill estuvieron listos para que el expresidente y su esposa revelaran sus retratos frente a la mirada de medios de comunicación, amigos y familiares cercanos.

“Usted siempre ha estado allí, su compañía cuando murió mi hijo, no sé lo que significa para mí y toda mi familia. Siempre recuerdo cuando aceptamos la nominación en Denver mi nieta que es amiga de sus hijas, decían que querían mover camas para que sus hermanas Malia y Sasha se quedaran juntas, durante años formaros una familia de antecedentes diferentes unidas por valores compartidos”, dijo Joe Biden.

White House Portrait Unveiling Ceremony for former President @BarackObama and First Lady @MichelleObama pic.twitter.com/SDc6yMpvrD — CSPAN (@cspan) September 7, 2022

“Muchas gracias, es fabuloso estar de vuelta; presidente y vicepresidenta gracias por su hospitalidad, gracias por permitirnos invitar algunos amigos a la Casa Blanca. Alguien dijo alguna vez que si están buscando un amigo en Washington se busque un muñeco. Nuestra familia tuvo la fortuna de pasar ocho años trabajando día y noche con alguien que llegó a ser un verdadero socio y amigo, Joe, la nación tiene la fortuna de tenerte como presidente”, dijo Obama.

Obama le recordó a Biden el buen trabajo que ha hecho: “Edificaste y desarrollaste el trabajo que hicimos juntos. Gracias a tu fortaleza, gracias a tu fe y la democracia y al pueblo estadounidense el país está mejor que cuando asumiste la presidencia y debemos estar agradecidos por ellos”.

El presidente Obama y Michelle Obama develaron simultáneamente sus respectivos retratos. Hubo agudos “¡oooooohs! y fuertes aplausos del público. .@BarackObama: "Our family was lucky enough to have two wonderful dogs, but I was even luckier to have a chance to spend 8 years working day and night with a man who became a true partner and a true friend. Joe, it is now America's good fortune to have you as president." pic.twitter.com/ZURPs2Z1Ol— CSPAN (@cspan) September 7, 2022

“Nuestro tiempo juntos fue el comienzo de carreras de verdadero impacto, con algunos he tenido contacto otros comenzaron sus familias, me siento decepcionado que ninguno le haya puesto Barack o Michelle a sus hijos“, señaló Obama, lo que sin duda provocó risas entre los asistentes.

Michelle Obama agradeció a Robert McCurdy y Sharon Sprung, por los retratos oficiales y no dudó en presentarlos a los presentes, lo que provocó una lluvia de aplausos.



La colección de retratos de la Casa Blanca comienza con George Washington, el primer presidente de Estados Unidos. El Congreso compró su retrato.



Se sabe que los primeros presidentes y primeras damas a menudo llegaban a la Casa Blanca como obsequios, pero desde mediados del siglo pasado, la Asociación Histórica de la Casa Blanca ha pagado por las pinturas.