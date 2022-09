Récord de victorias es alcanzado por Club América: ¿Cuáles son los siguientes partidos de Las Águilas en México?

El Club América encontró el camino, es por ello que ahora el cuadro comandado por Fernando Ortiz está en la cima del Apertura 2022, esto motivado a la gran racha de victorias que ha conseguido en las últimas fechas jugadas, siendo así ocho partidos conquistados de manera consecutivas, un récord dentro de la institución azulcrema.

El mismo no se alcanzaba desde 1993, por la complejidad que tiene y por lo díficil que es hilar tantos partidos consecutivos con victorias, pero lo logró al derrotar 3-0 al Atlético de San Luis en lo que fue otra noche de fútbol explendida para los dirigidos por ‘Tano’ Ortiz.

El marcador quedó configurado gracias a los goles de Jonathan Rodriguez, Diego Valdés y Henry Martin, quienes impulsaron al equipo azulcrema para alcanzar la octava victoria de forma consecutiva y que tratarán de seguir en este camino.

Los juegos que han sumado para la cuenta del récord fueron contra los siguientes equipos: Juárez 2-1, Pumas UNAM 3-0, Pachuca 3-0, Cruz Azul 7-0, Querétaro 1-0, Mazatlán 3-1, Tigres UANL 2-1 y San Luis 3-0.

Próximo partidos del Club América en el Apertura 2022

Si este buen ritmo goleador y con una defensa centrada sigue, el cuadro americanista podría incluso llegar a una docena de partidos con victoria, pues aún tiene cuatro cotejos por jugar en México. Los partidos serán ante Necaxa, Santos Leguna, Chivas de Guadalajara y Puebla.

Fernando Ortiz piensa que no ha hecho nada para el récord

“Va a ser una frase reiterada, pero no me estoy fijando si consigo o consiguen, no soy de esos entrenadores, yo me fijo en el día en el día, a mí me preocupa más otras cosas que ver con respecto a si se ha logrado o no en un partido. Los que lo han logrado son los jugadores, yo no he logrado nada, yo estoy para entrenarlos día a día, que ellos puedan entender lo que gira en torno a mi cabeza”, sentenció en conferencia de prensa tras el duelo de la Jornada 13 en el Estadio Azteca Fernando Ortiz. 8 victorias consecutivas con América 🦅

✔️ Fernando "Tano" Ortíz Apertura 2022

✔️ Jorge "Indio" Solari Temporada 1997

✔️ Miguel Ángel "Zurdo" López Temporada 93-94

HIST8RICOS#SomosAmérica pic.twitter.com/yzRKrcqlRs— Club América (@ClubAmerica) September 7, 2022

