USCIS abre proceso de reinscripción al TPS para los venezolanos

El día de hoy el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó para inspección pública un aviso del registro Federal que describe cómo los beneficiarios bajo la designación TPS existente de Venezuela pueden volver a registrarse para retener el TPS y renovar sus Documentos de Autorización de Empleo (EDA).

Sólo los beneficiarios de la designación inicial de Venezuela para TPS que ya residían en Estados Unidos desde marzo de 2021 son elegibles para volver a registrarse para el TPS y solicitar la renovación de sus EAD siempre y cuando continúen cumpliendo con los requisitos de elegibilidad.

En cambio, las personas que se reinscriban deben hacerlo durante el periodo de reinscripción de 60 días del 8 de septiembre de 2022 al 7 de noviembre de 2022.



Cabe destacar que los venezolanos que llegaron al país después de 8 de marzo de 2021 no serán elegibles para TPS; el Departamento de Seguridad Nacional también reconoce que no todas las personas que se reinscriben pueden recibir nuevos EAD antes de que sus EAD actuales caduquen el próximo 9 de septiembre de 2022.



El aviso del Registro Federal extiende automáticamente la validez de los EAD emitidos anteriormente bajo la designación de TPS de Venezuela hasta el 9 de septiembre.



Se estima que cerca de 323,000 personas eran elegibles para TPS bajo la designación inicial de Venezuela y actualmente hay 111.700 beneficiarios bajo la designación TPS de Venezuela.



USCIS continuará procesando las solicitudes pendientes presentadas bajo la designación inicial de TPS de Venezuela. Las personas con un Formulario I-821 pendiente, Solicitud de Estatus de Protección Temporal, o un Formulario I-765 relacionado, Solicitud de Autorización de Empleo, no necesitan volver a presentar ninguna de las solicitudes.



Si USCIS aprueba un Formulario I-821 o Formulario I-765 presentado bajo la designación inicial de TPS para Venezuela, USCIS otorgará el TPS individual hasta el 10 de marzo de 2024 y emitirá un nuevo EAD válido hasta el 10 de marzo de 2024.

