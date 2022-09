Andrés Lillini elogió a Dani Alves dentro de Pumas UNAM tras goleada a Querétaro con estas palabras

Dani Alves estuvo lleno de abucheos y explicó el motivo de su llegada a Pumas UNAM, además, vio como los resultados positivos al conjunto universitario no llegaban. Sin embargo, ahora el jugador brasileño, y el resto del club, pueden celebrar la contundente victoria 4-1 obtenida ante los Gallos Blanco de Querétaro.

Como parte de la Jornada 13, los dos equipos que estaban en el fondo de la tabla chocaron, dejando así un duelo clave para evitar los últimos puestos, esos que obligan a la directiva a pagar grandes cantidades de dinero, pero que salió favoreciendo al cuadro donde está Juan Ignacio Dinenno, Alves, Del Prete y ‘Toto’ Salvio.

Tras 10 Jornada sin celebrar los tres puntos, el cuadro universitario venció y el entrenador del equipo Andrés Lillini mandó un mensaje emotivo a Dani Alves, quien sumó minutos en el cuadro y que sigue estando en el foco de la prensa e hinchada en México.

“Siempre felicito a los jugadores, (Alves) me dijo que ahora no vamos a parar: ‘recuerde, profe que le dije que no vamos a parar’. Son hombres de experiencia y están metidos con el equipo, celebran las victorias. El sábado vamos a Toluca y este tipo de personas elevan el ánimo”.

Andrés Lillini