Carlos Salcedo despidió a su community manager luego de hablar mal del arbitraje en redes sociales

Carlos Salcedo, jugador de los Bravos de Juárez, despidió a su community manager luego de que en redes sociales se quejó del arbitraje en el que terminó expulsado por una falta contra un jugador de León y por el que terminó molesto.

El jugador mexicano detalló en entrevista con ESPN que fue el community manager quien escribió las quejas sobre el arbitraje y luego que se dio cuenta lo borró y se lo comentó a la persona que lleva sus redes sociales.

“Terminando el partido me estaba bañando, me estaba poniendo hielo y siempre agarro mi teléfono para ver si no pasó nada con mi familia, si mi familia está bien, y viendo el relajo. Y ya el tuit me toca borrarlo a mí. Como se lo comenté a mi community manager: fue un error, hablé con él y obviamente tomé cartas en el asunto”, dijo Salcedo.

¡EXPLOTÓ EL TITAN SALCEDO!



Durante el medio tiempo del León vs Fc Juárez, Carlos Salcedo emitió este tweet vs los árbitros de la Liga Mx tras la dudosa expulsión a Alberto Acosta. pic.twitter.com/ZLKY4vZAqu — Los Soccer Adictos Mx (@AdictosMx) September 7, 2022

Se espera que la comisión disciplinaria tomé cartas en el asunto tras el tuit que fue eliminado, aunque por los momentos no hay ninguna información oficial de la Liga MX.

“Bien Liga MX con estos árbitros. Quieren llevarse el protagonismo bien”, fueron las palabras del tuit que se hizo viral tras la expulsión del defensa mexicano.

No es la primera vez que Salcedo está involucrado en una polémica de este tipo por lo que es posible que la Liga MX sea respaldada por la Federación Mexicana de Fútbol.

