Isabel II: los equipos de la Premier League hacen públicas sus condolencias por el fallecimiento de la reina 

Luego de tanta incertidumbre sobre el estado de salud de la reina Isabel II, desde el Palacio de Buckingham han confirmado el fallecimiento de la monarca que este 2022 cumplió 70 años en el trono. “Lillibet” murió este jueves en el castillo de Balmoral ubicado en Escocia. Tras el anuncio, las reacciones no se hicieron esperar y el fútbol no quedó excepto de ello.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Múltiples equipos de la Premier League comenzaron a hacer públicas sus condolencias a la Familia Real a través de las redes sociales. Los grandes clubes de Inglaterra como el Manchester United, Manchester City y la propia organización fueron los primeros en pronunciarse. Manchester City wishes to express its sincere condolences to The Royal Family following the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II.



Her Majesty’s dedication and service has been exemplary and we join our country and the Commonwealth in mourning her loss. pic.twitter.com/mDTn2Nj1UB— Manchester City (@ManCity) September 8, 2022 The Premier League is deeply saddened to hear of the passing of Her Majesty The Queen, Elizabeth II. Our thoughts and condolences are with The Royal Family and everyone around the world mourning the loss of Her Majesty. pic.twitter.com/UlaLXEOdke— Premier League (@premierleague) September 8, 2022 The club has issued a statement regarding this evening's game at Old Trafford, following the death of Her Royal Highness The Queen Elizabeth II.— Manchester United (@ManUtd) September 8, 2022

¿Qué pasará con la Premier League?

En el mundo del fútbol también habrían repercusiones por la muerte de la reina Isabel II. A pesar de no ser oficial, se hablaba de que la organización del torneo suspendería la séptima jornada del fútbol inglés. En este sentido, en caso de concretarse, sería otra histórica interrupción del torneo. La Premier League solo se ha suspendido dos veces en la historia; la primera fue durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que la segunda se produjo por el impacto del coronavirus. Chelsea Football Club is deeply saddened to learn of the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. We join those mourning in the UK and across the world.



We would like to send our condolences to the Royal Family and everyone affected by this very sad news. pic.twitter.com/FUysCESRt4— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 8, 2022 Fulham FC is deeply saddened by the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II.



Our thoughts are with the entire Royal Family as the nation mourns this huge loss.



Rest in peace, Your Majesty. https://t.co/OfxfIBmUIa— Fulham Football Club (@FulhamFC) September 8, 2022 Everyone at Nottingham Forest is deeply saddened to learn of the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II.



The club would like to send its condolences to all members of the Royal Family at this sad time.



May she Rest In Peace.— Nottingham Forest FC (@NFFC) September 8, 2022 Brentford FC join in the mourning across the world following the death of Queen Elizabeth II



We pay tribute to Her Majesty for 70 years of service to our country and for her work across the globe



Rest in Peace, Your Majesty pic.twitter.com/jzikpARwKp— Brentford FC (@BrentfordFC) September 8, 2022

¿Cuál era el equipo de la reina Isabel II?

El fútbol estaba conectado con la reina Isabel II. Públicamente se conocía que “Lillibet” tenía cierta afinidad con el Arsenal. De hecho, el conjunto “Gunner” fue recibido por la reina en el Palacio de Buckingham en 2007. La Reina Isabel II fue la primera monarca en albergar un equipo de fútbol en el Palacio de Buckingham, y no podía ser otro que su querido Arsenal. Desde entonces, el único. Sinónimo de grandeza.



Dios salve a la Reina.

Q.E.P.D 🙏 pic.twitter.com/kyRMLE2Szy— La Armería (@ArmeriaGunner) September 8, 2022 We are deeply saddened to hear of the passing of Her Majesty The Queen.



Along with many of our supporters today, we will be taking time to mourn and reflect on Her Majesty’s incredible life and devoted service.— Arsenal (@Arsenal) September 8, 2022

Más reacciones de los clubes de la Premier League

Everton Football Club is deeply saddened at the passing of Her Majesty, Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/kCXzCkjC8d— Everton (@Everton) September 8, 2022

We are deeply saddened by the passing of HM Queen Elizabeth II.



Our thoughts and sincere condolences are with the Royal Family and we join the nation in mourning her loss.



Rest In Peace, Your Majesty. pic.twitter.com/PFBXoodIoo— Wolves (@Wolves) September 8, 2022

Newcastle United and its owners are deeply saddened by the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II.



We join the world in sending our deepest condolences to the Royal Family.— Newcastle United FC (@NUFC) September 8, 2022

It is with the deepest sorrow that the Club has learned that Her Majesty Queen Elizabeth II has passed away. pic.twitter.com/A4byaaxybM— Leicester City (@LCFC) September 8, 2022

Crystal Palace Football Club wish to send their deepest condolences to the Royal Family following news of Her Majesty’s passing.



We join the nation in mourning her loss. Rest in peace, Your Majesty. pic.twitter.com/CYmpdyOQq6— Crystal Palace F.C. (@CPFC) September 8, 2022

Following direction from the FA and UEFA, tonight’s fixture against FCSB will take place as planned at London Stadium.



A minute’s silence will be held before kick-off allowing the teams, match officials and everyone in attendance to pay their respects to Her Majesty The Queen. pic.twitter.com/oaM8JmnSaI— West Ham United (@WestHam) September 8, 2022

Tottenham Hotspur joins the nation in mourning the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.



The Club should like to extend its condolences to all members of the Royal Family at this sad time. pic.twitter.com/dg9kjs62N1— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 8, 2022

🤍 Everyone at #LUFC is deeply saddened by the passing of Her Majesty The Queen, Elizabeth II. We join the world in sending our thoughts and sincere condolences to the @RoyalFamily. Rest in Peace, Your Majesty. pic.twitter.com/XcnvF1wiuN— Leeds United (@LUFC) September 8, 2022