Reina Isabel II muere a los 96 años de edad

A la edad de 96 años de edad muere la reina Isabel II en el castillo de Balmoral, en Escocia, así lo dio a conocer el Palacio de Buckingham.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Con el fallecimiento de la reina Isabel II, se activó el protocolo denominado “Operación Puente de Londres” (Operation London Bridge en inglés), que comenzó a gestarse en la década de los 60, y que dentro de otras cosas establece entregar el trono británico al príncipe Carlos, el nuevo rey.

Este protocolo detalla la manera exacta en que el Reino Unido debe actuar ante la muerte de la monarca, en los próximos 10 días posteriores a su activación, y cuando se pronuncien las frases “el puente de Londres ha caído” en el “Día D” y “acabamos de ser informados de la muerte de Su Majestad la reina”, pidiendo a continuación absoluta discreción.

También se establece que todas las banderas estarán a media asta además de que el féretro de la reina permanecerá durante tres días en el Parlamento y sepultado 10 días después del deceso.

Ante la noticia, decenas de personas se apostaron a las afueras del Palacio de Buckingham, en Londres, para despedir a la reina, así como en la inmediaciones del castillo de Balmoral, en Escocia.

Así la gente, expectante, en inmediaciones del Palacio de Buckingham. Tras la lluvia durante el día, aparece el arcoíris en Londres



(Video: Andy Lines / Daily Mirror) pic.twitter.com/bUNdbqAcUe — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 8, 2022

También en las puertas del Palacio de Buckingham se colocó el comunicado donde se da a conocer de manera oficial la muerte de la reina Isabel II.

Así fue el momento en el que colocaron el comunicado sobre la muerte de Isabel II en las puertas del Palacio de Buckingham.



🎥Smotri_media pic.twitter.com/Rf0czNQtUa — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 8, 2022

En su primer discurso tras la muerte de la reina, la primera ministra británica, Liz Truss, aseguró que la monarca deja un gran legado y dio la bienvenida al nuevo rey, Carlos III.

“Este es el día de una gran pérdida, la reina Isabel segunda nos deja un gran legado. Hoy la corona pasará al nuevo monarca a nuestro nuevo jefe de estado, al rey Carlos III. Junto con él lamentamos la pérdida de su madre y como pueblo deberemos mantenernos unidos en solidaridad con él que ahora será nuestro monarca. Le debemos nuestra lealtad y devoción así como su madre le dio tanto a tantos”, dijo.

“Con el paso de esta era, damos inicio a una nueva era en este extraordinario país, tal y como su majestad la reina lo hubiera querido, ahora nuestras palabras son que viva el rey”, señaló desde Londres en downing street 10.

La noticia del fallecimiento se da luego de que previamente, a través de un comunicado difundido por el Palacio de Buckingham este jueves 8 de septiembre de 2022, se informara que los doctores de la reina se mostraban “preocupados” por el estado de salud de la reina, por lo que recomendaron que quedara bajo supervisión médica.

Además se informó que la monarca, pese a todo, se encontraba “cómoda” en el castillo de Balmoral, en Escocia. A statement from Buckingham Palace:https://t.co/2x2oD289nL— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Tras el preocupante estado de salud de Isabel II, la primera ministra británica, Liz Truss, a través de sus redes sociales, aseguraba que “todo el país está profundamente preocupado por las noticias recibidas de Buckingham Palace” sobre la salud de la reina Isabel II.

“Mis pensamientos – y los de todo el mundo en el Reino Unido – están con Su Majestad la Reina y su familia en este momento”, señaló la nueva jefa del Gobierno británico. The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.



My thoughts – and the thoughts of people across our United Kingdom – are with Her Majesty The Queen and her family at this time.— Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022

Para dar seguimiento al estado de salud de la reina Isabel, la cadena británica BBC ordenó a sus conductores portar vestimenta sobria, además de que se cambiaron los colores del al pasar del blanco y rojo por blanco y negro.

La reina Isabel II, que nació en Londres el 21 abril 1926, estuvo en el trono británico por más de 70 años tras convertirse en reina en febrero 1952 tras el fallecimiento de su padre, el rey Jorge VI.

Te puede interesar:

– La reina Isabel II se encuentra bajo supervisión médica y “preocupa” su estado de salud

– Isabel II, conmovida por festejos del “jubileo de platino”

– La reina Isabel II no podrá terminar la celebración de su Jubileo de Platino por achaques de salud