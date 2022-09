Muerte de la Reina Isabel II en el Palacio de Balmoral Escocia iluminada por un arcoíris

La Reina Isabel II de Inglaterra murió en el Palacio de Balmoral en Escocia a los 96 años y ya sus cuatros hijos estaban con ella. Minutos antes de su fallecimiento, un arcoíris se postró sobre la residencia. Automáticamente la muerte de su Majestad convierte a su hijo Carlos de Inglaterra en Rey.

En el Palacio de Buckingham se había realizado un Consejo Privado virtual para hablar del delicado estado en que se encontraba la Reina Isabel II de Inglaterra. La tarde de este jueves y cuando ya muchos se habían trasladado al Palacio de Balmoral, un arcoíris iluminó el lugar minutos antes que la Familia Real anunciara vía Twitter la muerte de su Majestad. The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

A esto se le ha sumado un mensaje del que ya es Rey, su hijo Carlos de Inglaterra. El príncipe de Gales viajó a Escocia en compañía de la Duquesa de Cornualles, Camila Parker. Al nuevo Rey de Inglaterra se le sumaron sus hermanos: la princesa Ana del Reino Unido, Andrés de York y Eduardo de Wessex. A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

En cuanto a sus nietos príncipe William y príncipe Harry se trasladaron uno de el Palacio de Windsor y el otro desde California con su esposa Meghan Markle. En los últimos meses el príncipe William y al ahora Rey Carlos asumieron más compromisos laborales, pues La Reina Isabel II de Inglaterra necesitaba más ayuda. View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

La primera Ministra de Inglaterra, Liz Truss ya había dicho en las redes sociales que Reina Isabel II muere a los 96 años de edad de la Reina Isabel II preocupa a la Monarquía Británica y al país entero. “Mis pensamientos -y los de todo el mundo en el Reino Unido- están con Su Majestad la Reina y su familia en este momento”, escribió. The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.



My thoughts – and the thoughts of people across our United Kingdom – are with Her Majesty The Queen and her family at this time.— Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022

Esto ya era un alerta que la deteriorada salud de la Reina Isabel II podrían llevarla al fin de sus días. aún así, su largo legado queda. El Reino Unido saldrá a despedirla y desde ya se han apostado a las afueras de Buckingham para comenzar a rendirle a honores a quién rompió el récord de reinado en la historia de las familias reales del mundo. View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

