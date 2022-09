Chicharito Hernández y un salario exorbitante: conoce cuánto dinero gana al día el ex futbolista del Real Madrid 

Chicharito Hernández es uno de los jugadores mas emblemáticos del fútbol mexicano. La trayectoria de Javier en Europa lo coloca como uno de los mejores jugadores nacido en tierras aztecas. Sin embargo, el ex futbolista del Real Madrid es constantemente criticado por sus insólitos fallos y errores del pasado. Pero las críticas no han impedido que el ex jugador de Chivas de Guadalajara sea mimado con un envidiable salario en Los Ángeles Galaxy.

Javier Hernández llegó al LA Galaxy en diciembre de 2020. Para que el mexicano fichara por el conjunto estadounidense tuvieron que poner una jugosa cantidad de dinero sobre la mesa. El azteca llegó como toda una estrella proveniente del Sevilla de España.

Año y medio mas tarde, el rótulo de estrella aún lo mantiene. Chicharito ha afrontado altibajos durante su pasantía en la MLS. Por momentos, el veterano atacante se ha contagiado de grandes rachas goleadores, pero también ha sido el blanco de críticas por garrafales errores e incluso por percances con aficionados. A pesar de que el club no esté del todo conforme, el mexicano cobra al día su salario.

¿Cuánto gana Chicharito Hernández?

El ex atacante del Real Madrid tiene el rótulo de “jugador franquicia”. Esta condición permite que el contrato de Javier Hernández supere el tope salarial establecido para los jugadores de los distintos equipos. Actualmente, Chicharito percibe $6 millones de dólares al año. Esto se traduce en $16,438 dólares por día. Claramente, este registro sólo establece las ganancias a través de su contrato, sin contar sus franquicias y negocios fuera del fútbol ni por derechos de imagen.

También te puede interesar:

· ¿Qué dijo Chicharito después de condenar a Los Ángeles Galaxy en la MLS?

· “Y pensar que jugó en el Real Madrid”: se burlan de una vergonzosa actuación de Chicharito al intentar simular una agresión

· Se cae la máscara de Gerardo Martino: el “Tata” prefirió evitar a toda costa a Chicharito