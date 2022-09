Elton John se tomará un descanso de la música mientras planea su próximo movimiento

En los últimos meses, Elton John se ha dedicado a revitalizar algunos de sus clásicos a través de exitosas colaboraciones con Dua Lipa (‘Cold Heart’) y con la mismísima princesa del pop, Britney Spears, junto a la que estrenó hace unas semanas ‘Hold Me Closer’ para deleite de los fans acérrimos de ambos artistas.

Hay que recordar además que el intérprete sigue inmerso en esa macrogira de despedida, ‘Farewell Yellow Brick Road’, que terminará el 8 de julio de 2023 con un, a buen seguro, multitudinario concierto en Estocolmo. Pese a que ha tenido que suspender o retrasar algunos recitales debido a diversos problemas de salud, parece que la presencia de Sir Elton en los escenarios está asegurada al menos durante los próximos doce meses.

Sin embargo, en su última entrevista el incombustible artista ha revelado que no tiene intención de publicar nuevas canciones en una larga temporada, ya que necesita mantenerse alejado del estudio de grabación a fin de cultivar su vida familiar -el intérprete es padre de dos hijos pequeños con su marido David Furnish- y también para empezar a planificar sus próximos movimientos tanto profesionales como personales.

“Cuando termine el tour en Estocolmo, tendré que hacer un parón para averiguar adónde iré a partir de ahí. Estoy abierto a todo tipo de cosas, pero tengo que acabar la gira primero. Así que probablemente no sacaré nada nuevo el año que viene, pero ya veremos. Puede que reciba una oferta irrechazable, quién sabe. Puede que haga algo para otras personas, pero no en un disco mío”, ha señalado en su conversación con la emisora británica The Hits.

También te pueden interesar:

–Elton John revela su experiencia trabajando con Britney Spears: “Estaba rota por dentro”

–VIDEO: Así suena la supuesta nueva canción de Elton John junto a Britney Spears

–Britney Spears regresa a la música, en un dueto con Elton John