En microtanga, Alexa Dellanos luce su retaguardia al posar montada en un jet ski

Luego de visitar las Bahamas, Alexa Dellanos se encuentra en Puerto Rico, y desde ahí ha complacido a sus fans publicando en Instagram fotografías en las que luce su imponente físico. Antes de dar un paseo ella posó montada en un jet ski, luciendo al máximo su retaguardia mientras usaba un microbikini con tanga de color café.

La influencer de moda y estilo de vida presumió su figura usando un bikini rosa, y en un video aparece dibujando un corazón luego de escribir en la arena la frase “te amo”, aunque no se sabe a quién iba dirigido ese mensaje (desde hace varios meses Dellanos no ha compartido fotos en las que se le vea junto al artista Alec Monopoly). View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

Para mantener esa curvilínea figura Alexa Dellanos debe ejercitarse varios días a la semana, y en otro clip demostró su flexibilidad al hacer un split durante una rutina en el piso, además de lograr involuntariamente una maroma antes de ponerse en pie. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

También te puede interesar:

-Saliendo del baño, Alexa Dellanos presume sus atributos y cubre su cuerpo tan sólo con una toalla

-Fotos submarinas muestran a Alexa Dellanos nadando en topless y usando una tanga de animal print