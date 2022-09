Saliendo del baño, Alexa Dellanos presume sus atributos y cubre su cuerpo tan sólo con una toalla

Alexa Dellanos subió la temperatura con su más reciente publicación en Instagram. Se trata de una fotografía en la que aparece saliendo del baño y aún con su cabello húmedo, luciendo sus atributos y cubriendo su cuerpo con una toalla; ella escribió junto a la imagen el mensaje “difícil de olvidar”.

La bella influencer de moda y estilo de vida ha disfrutado mucho su viaje a las Bahamas y se dejó ver muy sexy a bordo de un yate, usando un microbikini azul y alimentando a los cerdos en la playa; no pudo ocultar lo bien que se la pasó y hasta escribió el texto “verdadera felicidad”.

Alexa Dellanos también está celebrando, ya que por primera vez ocupa la portada de la revista Harper’s Bazaar; en las páginas interiores ella lució muy elegante usando varios vestidos, entre los que sobresalió uno de color blanco. El mensaje para sus fans fue: “¡Estoy tan emocionada de compartir mi primera portada de Harper’s Bazaar! Muy agradecida por esta oportunidad y tan honrada de compartir mi nuevo trabajo con todos ustedes. Gracias a todos los que creyeron en mí…esto es sólo el comienzo”. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

