Alexa Dellanos expone su retaguardia al meterse al mar, usando minúscula tanga

Alexa Dellanos hizo estallar Instagram con una serie de imágenes que la muestran durante su viaje a las Bahamas, donde lució su retaguardia al meterse al mar y posar de espaldas, con el agua hasta las rodillas. También apareció abrazando a una amiga, aunque a las dos no se les vió el rostro.

Luego de ir a la playa la influencer de moda y estilo de vida se tomó una selfie en la habitación del hotel en el que se hospedaba, y con un microbikini de color blanco presumió al máximo sus atributos. Ella escribió junto a la fotografía el mensaje “besada por el sol”. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

Este verano Alexa Dellanos ha viajado por varios países, promocionando diversos productos y disfrutando la vida nocturna. Ella obtuvo más de medio millón de likes en Instagram gracias a dos publicaciones en las que aparece luciendo su minicintura de 22 pulgadas: mientras sale de un hotel en Mónaco y dispuesta a divertirse en un club de Los Ángeles. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos) View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

