Alexa Dellanos luce su retaguardia llena de arena al pasear por la playa

Alexa Dellanos ha subido la temperatura al máximo este verano con las recientes fotografías que publicó en su cuenta de Instagram. Ella paseó por una playa de Miami usando un microbikini azul con abertura al centro, para después recostarse en un camastro y lucir su retaguardia llena de arena.

Una de las ventajas que la hija de Myrka Dellanos tiene al ser influencer de moda y estilo de vida es que recibe regalos, los cuales pueden ser productos de belleza o prendas para promocionar. En otra imagen ella presumió dos cajas de color naranja que combinaron a la perfección con su sostén.

Alexa se ha mostrado muy feliz con su nuevo color de cabello (castaño), y complació a sus fans con una publicación que la muestra durante una sesión de fotos, luciendo un perfecto bronceado y su famosa minicintura de 22 pulgadas mientras modelaba unos joggers de color blanco y un sostén de cuello halter. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

También te puede interesar:

-Alexa Dellanos presume su minicintura de 22 pulgadas al pasear por las calles de París

-Recostada boca abajo en la cama Alexa Dellanos luce su retaguardia al usar un vestido de malla transparente