Recostada boca abajo en la cama Alexa Dellanos luce su retaguardia al usar un vestido de malla transparente

Alexa Dellanos ha acaparado las miradas con su más reciente publicación en Instagram. Se trata de unas fotografías en las que aparece en la cama, usando un vestido negro de malla transparente que dejó ver su ropa interior y con el que lució su retaguardia; el mensaje que escribió junto a su post fue “desayuno en la cama”.

La bella influencer de moda y estilo de vida se encuentra en un largo viaje por Europa, que ha incluido países como Francia, Inglaterra, Alemania y Mónaco. Ha visitado las playas y otros lugares turísticos, luciendo su figura en sexys atuendos y hasta posando sin ropa en la bañera.

Alexa -de 28 años- ha obtenido más de 238,000 likes por unas imágenes en las que aparece recorriendo tiendas de lujo, usando un enterizo de color negro con abertura al centro que dejó ver su falta de ropa interior, además de delinear su famosa cintura de 22 pulgadas. Hace algunas semanas ella presentó su nuevo look con el cabello oscuro, y hasta ahora se ha sentido muy a gusto con el cambio. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos) View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

