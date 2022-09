“No me veo jugando en otro equipo”: Memo Ochoa quiere quedarse en la Liga MX, pero con América

Guillermo Ochoa es leal al América, el club que lo vio nacer y al único al que ha pertenecido en México, por eso es que lo ve como la prioridad para el próximo año, ya que su contrato termina en diciembre y busca renovarlo.

En entrevista para los medios, luego de develar la figura que develó en el Museo de Cera de la Ciudad de México, el cancerbero reveló que se encuentra en pláticas con la directiva azulcrema para quedarse por más tiempo en la institución

“Mi prioridad es el América. Estamos en pláticas, por supuesto que mi prioridad siempre va a ser el club. Ya se trabaja en ello, mi contrato termina en diciembre y si conviene a ambas partes, por supuesto que me gustaría quedarme muchos años más en el club”, manifestó.

El también portero titular de la Selección de México enfatizó el interés que tiene en seguir formando parte de las Águilas, ya que no es partidario de defender otra camiseta.

“No me veo jugando en otro equipo en México que no sea el América. Soy fiel al club, soy fiel a la institución y de momento va por buen camino, así es que ya veremos. De no ser así, agradecido como siempre con el club”, expresó.

Guillermo Ochoa habló cómo va su renovación con @ClubAmerica pic.twitter.com/uHxOhhDy73 — Carlos Rodrigo Hernández (@crh_oficial) September 8, 2022

En caso de no concretarse esta renovación, Memo Ochoa dejó entrever que buscaría acomodo en algún equipo de otro país, ya que aún no está pensando en el retiro, por lo que bien podría volver a Europa, donde aseguró que tiene varias puertas abiertas.

“De no ser así, tengo que explorar otros destinos, porque voy a seguir jugando por muchos años más. Ahora que tengo el pasaporte español se me han abierto puertas desde el día uno que regresé al equipo (América). Mi cabeza en estos momentos está en el club y es donde debe estar. Si el club así lo quiere y llegamos a un buen arreglo, poder continuar muchos años más, me encantaría”, concluyó.

