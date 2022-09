Guillermo Ochoa fue inmortalizado en el museo de cera de Ciudad de México: Así es el maniquí del ‘Memo’

El Museo de Cera decidió rendirle un homenaje a Guillermo Ochoa, guardameta de las Águilas del América, en donde hay más de 200 figuras importantes de México.

El portero se sintió alabado por ver su figura en el museo, pues ve lindo que hayan reconocido su esfuerzo y sacrificio, pero comentó que le pareció raro ver su imagen.

El Museo de Cera de la Ciudad de México develó la estatua de Memo Ochoa, el mejor portero mexicano de la historia. Un reconocimiento más que merecido para una trayectoria intachable.

“Honestamente es raro verte aquí en el mano a mano. Impacta el poder ver tu figura de cera y el estar aquí representa muchos años de trabajo, esfuerzo, sacrificio, decir que la trayectoria ha estado bien encaminada y que te abran las puertas es un mensaje lindo para la persona como reconocimiento y compartir con ustedes es algo especial. Elegí esta figura, porque es algo que queremos ver todos en el siguiente mundial”, comentó Ochoa. Momento en el que @yosoy8a inaugura y muestra su figura en el Museo de Cera de la CDMX.



Memo Ochoa quedó inmortalizado.



Memo Ochoa quedó inmortalizado.

Ochoa se convierte en el segundo arquero en ser inmortalizado en el Museo de Cera tras Oswaldo Sánchez. El propio ‘Memo’ fue el que definió la postura que tendría su maniquí y el uniforme que llevará, que fue el que utilizó en el Mundial de Rusia 2018.

“De entrada elegir la posición no fue fácil. Fue difícil por la expresión del grito de gol. Los hice trabajar bastante y cuando me platicaron no quería hacerlos trabajar con una atajada y era buscar una más de pie y fue la que me gustó, la del partido contra Alemania. Encontrar el uniforme no fue sencillo, fue una donación de un amigo que tengo en San Francisco y colecciona todos mis uniformes y en casa tengo uno y lo tengo colgado y encontrar otro no fue sencillo, junto con el short y calcetas”, expresó.