Qué signos son los más y menos divertidos, según los 100 mejores comediantes del mundo

El sentido del humor puede estar escrito en las estrellas. Un estudio basado en las 100 celebridades más destacadas del mundo en el sector de la comedia ayudó a investigadores a determinar qué signos del zodiaco son los más y menos divertidos.

Llegaron a la conclusión de que Cáncer, Sagitario y Virgo, en ese orden, tienen mejores habilidades para la comedia pues la mayoría de los famosos que nos hacen reír a carcajadas pertenecen a dichos signos zodiacales, mientras que los menos divertidos son Piscis, Aries y Acuario, al haber escasas celebridades con esos signos.

La investigación, realizada por Psychicworld.com, se basó en las listas de los comediantes más divertidos de todos los tiempos de Ranker y Rolling Stone. En un correo, explicaron que se determinó el signo zodiacal de cada comediante en función de su fecha de nacimiento y luego se clasificó de mayor a menor de acuerdo con los porcentajes.

Ranking de los signos más y menos divertidos del zodiaco

El estudio reveló que el signo zodiacal más divertido es Cáncer con el 14% de las celebridades en las que, según las revistas ante mencionadas, se ubican personalidades como la socialité Khloé Kardashian, la actriz Margot Robbie y el inolvidable Robin Williams.

“Los Cáncer son conocidos por su humor de observación, lo que les permite conectarse con su audiencia” dije el astrólogo de celebridades Inbaal Honigman, citado en el estudio.

En el segundo puesto se ubica Sagitario con el 11,8% en donde se ubican celebridades como Hailey Bieber y Miley Cyrus, así como las comediantes Margaret Cho y Sarah Silverman, quienes tienen el espíritu libre, optimista y entusiasta del signo del arquero.

Empatados en el tercer puesto se encuentran Virgo y Tauro, cada uno con el 10,3%. De acuerdo con los astrólogos, Virgo es ingenioso por lo que no le cuesta trabajo hacer bromas (véase a comediantes como Keke Palmer, Bill Murray, Jack Black y Adam Sandler) mientras que Tauro es vivaz y talentoso, signo representado por celebridades como Tina Fey y Jerry Seinfeld, entre otros.

En la parte inferior del listado se ubican Aries y Acuario, ambos con el 5,1%, si bien no hay muchos exponentes famosos aquí, no significa que carezcan de sentido del humor, aunque es probable que no sea del agrado de todos.

A continuación, te mostramos el ranking completo de los signos más y menos divertidos del zodiaco, según Psychic World.

1. Cáncer 14%

2. Sagitario 11,8%

3. Virgo 10,3%

4. Tauro 10,3%

5. Libra 8,8%

6. Géminis 7,4%

7. Capricornio 7,4%

8. Escorpio 7,4%

9. Leo 6.6%

10. Piscis 5,9%

11 Aries 5,1%

12. Acuario 5,1%

Te puede interesar:

– Cómo alivia mejor el estrés cada signo zodiacal, según una encuesta

– Qué desorden psicológico es más común en cada signo del Zodiaco

– Qué signos del zodiaco hacen más y menos trampa