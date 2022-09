Ricky Martin demanda a su sobrino Dennis por $20 millones de dólares

Ricky Martin ha demandado a su sobrino Dennis Yadiel Sánchez por $20 millones de dólares, por las acusaciones de abuso sexual que el joven de 21 años hizo en su contra hace unas semanas. Documentos obtenidos por el New York Post aseguran que el cantante puertorriqueño presentó la acción legal contra Dennis, alegando que su sobrino intentó “asesinar” su reputación. TMZ, que fue el primer medio en informar de la demanda, señaló que el artista de 50 años presentó el documento en San Juan de Puerto Rico.

Un mes después de que el joven retirara su orden de alejamiento contra la estrella del pop, Ricky afirma que su sobrino comenzó a enviarle mensajes a través de Instagram, amenazándolo con “asesinar su reputación e integridad” si no le daba dinero. El cantante también asegura en su demanda que Dennis -a quien describe como un “individuo inadaptado”- se jactaba de ser su sobrino y le envió mensajes hasta 10 veces al día durante cuatro meses.

Ricky alega que además el adolescente publicó su número de celular en Internet e hizo una cuenta de Instagram para uno de sus hijos, poniendo su integridad en riesgo. Ahora, el ganador del Grammy se siente “inseguro” en Puerto Rico debido al supuesto comportamiento de su sobrino. Martin cree que además ha perdido lucrativas oportunidades de negocio, según la demanda, por lo que pide $20 millones de dólares por daños y perjuicios.

El pasado mes de julio Ricky explicó en un video publicado en sus redes sociales por qué no había hablado acerca de las acusaciones de relaciones incestuosas de Dennis cuando salieron a la luz por primera vez, a pesar de que su equipo las había negado calificándolas de “falsas e inventadas” en ese momento. “Durante dos semanas, no se me permitió defenderme porque seguía el procedimiento en el que la ley me obligaba a no hablar hasta que estuviera delante del juez. Gracias a Dios se demostró que estas afirmaciones eran falsas, pero voy a decir la verdad, ha sido muy doloroso y devastador para mí, para mi familia para mis amigos. No le deseo esto a nadie”, dijo.

Dennis, hijo de la hermanastra del cantante, Vanessa Martin, alegó anteriormente que él y su tío tuvieron una relación de siete meses, y afirmó que Ricky lo acosó después de terminar su presunta relación “hace dos meses”.

También te puede interesar:

-El esposo de Ricky Martin da positivo a Covid-19 después de la crisis que vivió la pareja

-Ricky Martin después de desestimarse su caso: “Hoy me toca sanar porque estoy muy dolido”