Cómo ahorrar dinero cuando los precios para el consumidor siguen aumentando

La inflación dio un salto del 8.5% en julio, lo que hace que la reducción de costos sea más importante que nunca.

By Penelope Wang

Con informe adicional de Octavio Blanco

Los consumidores todavía se ven afectados por el aumento de los precios, aunque hay pequeñas señales de alivio. La inflación se disparó a una tasa anual del 8.5% en julio, un número algo menor al del mes anterior, pero que sigue cerca del máximo en 40 años.

A pesar de las malas noticias, todavía hay formas de aliviar la carga para tu cartera. Y en un giro alentador de los acontecimientos, los precios del gas y la energía han comenzado a bajar.

Aun así, las cifras de la inflación siguen siendo alarmantes. El aumento del 8.5% en el principal indicador de inflación del país, el Índice de precios al consumidor (CPI), se vio impulsado por incrementos aún mayores en los costos de alimentos y viviendas.

Estos costos aumentaron ligeramente menos que la tasa del 9.1% en junio y, en comparación, siguen superando con creces la tasa de inflación promedio de solo 1.4% de hace casi dos años.

Los precios de la energía han subido un 32.6% en los últimos 12 meses, aunque cayeron un 4.6% en julio. A su vez, los precios de los alimentos tuvieron un aumento interanual del 10.9%, “el mayor aumento de interanual desde el período que finalizó en mayo de 1979”, según un comunicado de prensa que emitió la Oficina de Estadísticas Laborales el miércoles.

Pero incluso sin tener en cuenta los precios volátiles de los alimentos y la energía, la llamada tasa de inflación subyacente aumentó un 5.9% en los últimos 12 meses.

El año pasado, los precios aumentaron debido a una serie de factores, entre los que se incluyen el gasto de miles de millones de dólares de estímulo que enfrentó el gobierno, un aumento considerable de la demanda de los consumidores, los cuellos de botella en la cadena de suministro relacionados con el COVID-19 y, más recientemente, el impacto de la guerra en Ucrania en los suministros de energía.

Los consumidores vienen sintiendo los efectos. En julio, en una encuesta representativa a nivel nacional realizada por Consumer Reports de más a 2,000 adultos estadounidenses, se encontró que el 97% de las personas estaban preocupadas por el aumento de los precios debido a la inflación, y casi dos tercios informaron que estaban muy o extremadamente preocupados.

Casi todos los encuestados (98%) también estaban preocupados porque los precios siguieran subiendo, y el 97% estaba preocupado por la posibilidad de una recesión económica en los Estados Unidos en los próximos 6 meses.

Algunos analistas tenían la esperanza de que la inflación esté llegando a su punto máximo, pero la cifra de este mes sugiere que es posible que se necesiten más aumentos en las tasas de la Reserva Federal para frenar los aumentos de precios.

“La caída de los precios de la gasolina y las señales de mejoras en las cadenas de suministro sugieren que el pico de la inflación está cerca”, dice Andrew Patterson, economista internacional principal de Vanguard. “Pero es probable que el aumento de los precios de las viviendas y los alquileres mantenga cierta presión alcista sobre los precios durante los próximos meses, y creemos que la Reserva Federal tardará, al menos, hasta 2024 en volver a su objetivo del 2%”.

Incluso si la tasa de inflación continúa disminuyendo, eso no significará que los consumidores verán una caída de los precios a corto plazo, dice Stephen Cecchetti, profesor de finanzas internacionales de la Universidad de Brandeis. Esto se debe a que el aumento de los precios debido a la inflación no se revierte a medida que disminuye la tasa de aumento.

“Solo pregúntales a tus padres o abuelos cuánto solían pagar por las cosas”, dice Cecchetti.

Para los compradores, estos precios más altos todavía requieren de una planificación cuidadosa y quizá una reestructuración del presupuesto.

“Tener una reserva de dinero puede ser útil si las facturas aumentan o tienes gastos inesperados”, dice Douglas Boneparth, asesor financiero certificado y presidente de Bone Fide Wealth de la ciudad de Nueva York. “Hacer un seguimiento de tu flujo de efectivo es útil para navegar en cualquier entorno financiero”.

Esto es lo que debes buscar en varias categorías de gastos clave, con consejos para controlar tus gastos.

Alimentos

El aumento de los precios de los alimentos refleja aumentos pronunciados en las principales categorías de alimentos, con un aumento del 10.9% en el costo de la carne, las aves de corral, el pescado y los huevos en los últimos 12 meses, mientras que los cereales y los productos a base de cereales aumentaron un 16.8%.

Para ayudarte a mantener el presupuesto de alimentos bajo control, aprovecha al máximo las promociones para abastecer el refrigerador y la despensa.

También puedes ahorrar significativamente si te aferras a las tiendas mayoristas y a las tiendas de descuento, como Costco y Trader Joe’s, así como a las marcas privadas, afirma Burt Flickinger III, director general en Strategic Resource Group, una empresa de consultoría minorista.

Otra estrategia es buscar ofertas de alimentos en farmacias y tiendas de conveniencia. Algunas tiendas de descuento están ampliando su variedad de alimentos frescos y pueden ofrecer precios más bajos que las tiendas tradicionales.

Energía

En un cambio brusco, los precios minoristas de la gasolina cayeron un 7.7% en julio, luego de un aumento del 11.2% en junio. En los últimos 12 meses, los precios de la gasolina subieron un 44%.

Los conductores siguen notando la baja en los precios. En los datos de AAA se muestra que los precios del gas cayeron a $4.01 por galón el 10 de agosto, una caída respecto del valor máximo de $5,02 al que llegó en junio.

Ese declive refleja una caída reciente en los precios del petróleo, que han disminuido debido a las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento económico. La mejora en la producción de petróleo de los Estados Unidos también ha ayudado a poner un límite a los precios de la gasolina.

Aun así, dada la continuación de la guerra en Ucrania, así como otras incertidumbres, es probable que los precios de la gasolina sigan siendo volátiles.

“Ya sea que haya un huracán en el Golfo o alguna otra interrupción, los precios de la gasolina podrían cambiar en cualquier momento”, dice Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, un sitio web y una aplicación que ayudan a los conductores a encontrar el mejor precio.

Pero puedes aprovechar al máximo nuestras estrategias para reducir costos. Puedes encontrar consejos en los artículos de CR sobre cómo ahorrar dinero al cargar gasolina y comprar combustible más barato en tiendas mayoristas.

Y, si estás planeando un viaje de verano por carretera, intenta llenar el tanque en los estados con los impuestos de la gasolina más bajos.

“Si revisas los precios de la gasolina con anticipación para encontrar las opciones más baratas, podrías ahorrar entre $5 y $10 por tanque, añade De Haan.

Además, puedes exprimir más el millaje del tanque de gasolina con solo conducir de manera uniforme, respetar los límites de velocidad y quitar el portaequipajes, que puede generar resistencia.

Electrodomésticos grandes

Los costos de los electrodomésticos grandes cayeron un 2.2% en general en julio, luego de un aumento del 7.5% el mes anterior.

Una razón clave es que algunas tiendas minoristas importantes calcularon mal la demanda de los consumidores de artículos costosos, lo que los dejó con un exceso inesperado de mercancías que ahora necesitan mover.

En los anuncios recientes de varios minoristas importantes, se muestran grandes descuentos para los electrodomésticos principales, incluidos los refrigeradores, dice Jordan Carter, analista asociado de GAP Intelligence, que hace un seguimiento de los precios de diversas categorías de productos en las tiendas minoristas de todo el país.

En particular, las tiendas minoristas están promoviendo ofertas para los consumidores que combinan una serie de productos en sus compras, dice Carter. Esto significa que aquellos que planean actualizar sus cocinas con un nuevo refrigerador, lavavajillas y cocina, por ejemplo, podrían obtener descuentos aún mayores.

Pero los descuentos no estarán disponibles en todos los ámbitos, en todas las marcas y en todas las tiendas, y los consumidores tendrán que asegurarse de comparar los precios con cuidado y también de comparar precios en tiendas minoristas independientes. Pueden tener ofertas comparables y tal vez brindan un mejor servicio.

Para ahorrar aún más, antes de comprar, asegúrate de saber qué características de electrodomésticos debes tener en comparación con las que son menos esenciales, dice Nish Suvarnakar, analista principal de mercado de Consumer Reports. Por ejemplo, contempla optar por el acero inoxidable básico, acabado popular que está ampliamente disponible, en lugar de un acabado especial. Y ten en cuenta los sustitutos si tu primera opción no está disponible.

Automóviles

Los precios de las camionetas y los automóviles nuevos aumentaron un 10.4% en el último año, impulsados por la escasez de piezas de repuesto y el cierre de fábricas a causa de la pandemia, así como por la escasez de chips de computadora. Los precios de los vehículos usados subieron un 6.6%.

Eso no significa que no puedas encontrar una opción asequible, ya que los precios de los modelos individuales varían mucho. Echa un vistazo a nuestros artículos “Cómo comprar un automóvil usado” y “Cómo sortear los aumentos de precios de los automóviles usados”.

Pero dada la escasez de automóviles disponibles, los consumidores deben controlar sus expectativas, aunque algunos modelos todavía tienen incentivos tradicionales disponibles.

“En el mercado actual, los compradores deberían buscar un precio justo en lugar de una gran oferta”, dice Jeff Bartlett, editor jefe de automóviles de Consumer Reports. “Los grandes descuentos son un recuerdo lejano”.

Con tan pocos vehículos en los estacionamientos de las concesionarias, el equilibrio entre la oferta y la demanda favorece al vendedor.

“Hay un aspecto positivo para los compradores de automóviles nuevos: si tienes un auto para cambiar, el aumento en el valor de los automóviles usados ha hecho que valga más de lo que piensas”, dice Jake Fisher, director principal de pruebas de autos de Consumer Reports. Ten en cuenta que, aunque puedes obtener un valor superior al esperado en el automóvil de intercambio, esas ganancias pueden desaparecer debido al precio más alto que pagarás por el reemplazo.

Si necesitas una inyección de efectivo, el punto clave es vender un automóvil usado que no necesita reemplazo.

“Si tienes un automóvil adicional que quizás no necesitas, nunca ha habido un mejor momento para venderlo. Un automóvil usado de último modelo en buenas condiciones podría tener un precio similar al que costaba cuando era nuevo”, comenta Fisher.

Para obtener una referencia útil sobre los costos de los automóviles, consulta el Servicio de compra de automóviles Build & Buy de CR una herramienta de investigación en línea que les permite a los compradores verificar los precios de transacción actuales para diferentes modelos. Tal vez descubras que la mejor manera de obtener el automóvil que deseas es comprarlo a pedido o en otro estado.

Y, para no salirte del presupuesto, consulta los consejos de CR sobre las mejores ofertas de automóviles nuevos, así como nuestras recomendaciones sobre los SUV de bajo consumo y los automóviles usados asequibles que puedes comprar ahora mismo.

Servicios de telecomunicaciones e Internet

Durante la pandemia, los consumidores tuvieron un pequeño respiro porque los precios de los servicios telefónicos e inalámbricos aumentaron solo levemente.

Pero recientemente los precios han fluctuado más: los costos del servicio de Internet aumentaron un 1.7% en los últimos 12 meses y el servicio telefónico residencial aumentó un 3.4%.

Para controlar esos costos, considera pasarte a un plan de telefonía celular más barato, tal vez uno de tu proveedor de Internet. Las familias de bajos ingresos pueden calificar para un programa federal que ayuda a pagar las facturas de Internet, llamado Programa de conectividad asequible.

Y aunque los precios de los servicios de transmisión también están aumentando, igual puedes reducir tus gastos si das de baja el servicio de televisión por cable.

También puedes intentar regatear con tu proveedor. Como lo indican los resultados de una encuesta reciente de CR realizada a nuestros miembros, muchas personas negociaron con su compañía de cable o Internet y lograron reducir sus facturas negociando.

Televisores

Los consumidores disfrutaron de un descuento en los precios de los televisores en los últimos 12 meses y los costos bajaron un 14.6%. Y las cifras más recientes muestran que los precios cayeron un 0.2%.

Por lo general, el mejor momento para comprar televisores suele ser el otoño y principios del invierno, cuando comienzan las ventas navideñas y cuando se lanzan los modelos nuevos en enero”, advierte Samantha Gordon, editora de ofertas de Consumer Reports.

Pero si buscas, aún puedes encontrar televisores a precios asequibles, como estas ofertas en pantallas de 70 pulgadas.

Los miembros de Consumer Reports pueden obtener más información sobre cómo encontrar el mejor televisor que se ajuste a tu presupuesto en la Guía de compra de televisores de CR.

Compras inteligentes

Hay muchas otras formas de ahorrar dinero y Consumer Reports puede ayudar.

Por ejemplo, hemos descubierto que algunos productos de lavandería (lavadoras, secadoras y detergentes) desperdician dinero. Por lo tanto, aquí enumeramos algunos consejos para evitarlos.

También tenemos un sitio de Ofertas de CR, en el que se enumeran las ofertas de los productos que recomendamos, así como una columna mensual sobre los productos que tienen grandes descuentos. En agosto, por ejemplo, puedes encontrar rebajas en 11 categorías de productos, que incluyen aspiradoras, parrillas y computadoras portátiles.

Y los miembros de Consumer Reports pueden saber cuándo comprar una gran variedad de productos con la Guía del mejor momento para comprar de CR.

Nota del editor: Este artículo ha sido actualizado con las últimas cifras de inflación del gobierno.

