Gigi Hadid usó un ajustado corsé que marcó su cinturita de avispa y delineó su figura

Gigi Hadid, conocida supermodelo y ex “ángel” de Victoria’s Secret, ha dado una cátedra de estilo y glamour al desfilar por las calles de Nueva York en un elegante modelito que resaltó su diminuta cintura. ¡Aquí te contamos los detalles!

A través de redes sociales y diversos medios especializados en moda comenzaron a difundirse algunas fotografías de la hija mayor de Yolanda Hadid enfundada en un outfit que dio mucho de que hablar por el cuerpazo que presumió.

Se trató de un pantalón en color nude, camisa oversized rosa que fue acompañada por un acompañado por un ajustadísimo corsé en el mismo tono que los pantalones. Esta última prenda estilizó su figura y acentuó su cintura.

Gigi Hadid in New York. pic.twitter.com/75olicHeCd — Miss News (@MissNews5) September 9, 2022

El gran atuendo de la famosa tuvo un muy especial, y es que Gigi Hadid lanzó su nueva línea de ropa, Guest in Residence, en la ciudad de Nueva York, por lo que se llevó a cabo un evento donde desfilaron varias estrellas, incluyendo su hermana Bella Hadid.

No obstante esta no ha sido la única ocasión durante la semana que la ex pareja de Zayn Malik encabeza los titulares. De hecho, su nombre adornó los tabloides junto al del ganador del Oscar, Leonardo DiCaprio.

Y es que una fuente cercana a actor reveló que él ya tendría “en la mira” a la modelo: “Leo tiene la vista puesta en Gigi pero ella no ha mostrado interés. Son amigos, pero ella no quiere ser romántica en este momento”, confesó a “US Weekly”.

A pesar del revuelo que ha causado dicha noticia, la modelo de marcas como “Tommy Hilfiger”, “Reebok” y “Victoria’s Secret” ha decidido mantener bajo perfil y hacer caso omiso al qué dirán.

