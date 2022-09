Andrés Guardado reveló su más grande preocupación antes de Qatar 2022: “No hay dinero que me pague eso”

Andrés Guardado, mediocampista mexicano del Betis, reveló que vivió bajo varios meses de estrés ante la imposibilidad de jugar con el club español luego de no registrarlo durante las dos primeras fechas de La Liga, una situación por la que pensó que se quedaría sin equipo y sin ritmo para llegar al Mundial de Qatar 2022.

“El año del Mundial era lo que más nervioso me ponía, si no hubiera existido la Copa del Mundo creo que lo mejor lo hubiera llevado de otra manera, pero teniendo el Mundial ahí estaba realmente preocupado, porque en el peor de los casos era quedarme sin inscribirme y no tener equipo”, dijo Guardado en entrevista con la cadena TUDN.

El mexicano detalló que lo económico no era un problema para él por temas de contrato, pero llegar al Mundial sin jugar era algo que le preocupaba porque quiere demostrar su mejor nivel en Qatar 2022, la que puede ser su última Copa del Mundo como jugador de la selección de México.

“A lo mejor económicamente no me repercutió mucho, porque al final el equipo hubiera tenido un castigo administrativo y me hubiera tenido que pagar igualmente mi contrato, pero el no tener lugar donde jugar estos seis meses, a tres meses que quedan para el mundial, creo que no hay dinero que me pague eso, entonces era lo que más me estresaba, me frustraba y lo que me más preocupado me tenía”, aseguró ‘El Principito’.

Guardado expresó que fueron varios meses de estrés ante la incertidumbre de no saber si jugaría o si podría encontrar otro club para mantenerse en forma y llegar con el mejor ritmo posible en el grupo C del Mundial que comparte México con Polonia, Argentina y Arabia Saudí.

“Fue un mes muy intenso porque obviamente por la situación que me tocó vivir, una situación de mucho estrés, porque te decía que a mí lo que más se complica o lo peor llevo es la incertidumbre, entonces el no saber qué iba a pasar realmente, que no te den una garantía de algo, ni de aquí, ni de allá, si al final si se iba a registrar o no”, comentó.

