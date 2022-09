John Roberts dice que la legitimidad y el papel de la Corte Suprema no deberían ser cuestionables

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, salió en defensa de la autoridad de la Corte Suprema para interpretar la Constitución y dijo que su papel no debe cuestionarse solo porque la gente no está de acuerdo con sus decisiones.

Roberts, quien hizo su primera aparición desde que SCOTUS revirtió Roe v. Wade, fue muy claro al decir que la corte no debe doblegarse a la voluntad del pueblo o de algunos partidos políticos, declaración que llega justo después de que la vicepresidenta, Kamala Harris, llamara a la Corte Suprema “una corte activista” que eliminó un “derecho constitucional” para el aborto.



“Si la corte no conserva su función legítima de interpretar la constitución, no estoy seguro de quién asumiría ese papel. No quiere que los poderes políticos le digan cuál es la ley, y no quiere que la opinión pública sea la guía sobre cuál es la decisión apropiada”, dijo Roberts mientras era entrevistado por dos jueces del 10th US, con sede en Denver. Tribunal de Circuito de Apelaciones en su conferencia en Colorado Springs.



Roberts también dijo que era “desgarrador” entrar a la Corte Suprema que ha permanecido rodeada de barricadas desde el pasado mayo cuando estallaron las protestas frente a la corte, así como frente a las casas de algunos jueces después de que hubo una filtración sin precedentes de un borrador de opinión que indicaban que los jueces planeaban anular Roe v. Wade.



En el fallo de junio John Roberts votó a favor de defender la ley de Mississippi, pero no se unió a los jueces conservadores para anular también Roe v. Wade.

